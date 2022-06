EVO DA LI CAR NAKON ZADRUGE MOŽE NAZAD U CRIKVENICU: Imao zabranu ulaska u Hrvatsku, pravio PREKRŠAJE, a sada je svemu tome KRAJ

Filipu Caru je bio zabranjen ulazak u rodnu Hrvatsku zbog problema koje je pravio, ali svemu tome je sada kraj.

Izvor blizak porodici se sada oglasio za Republiku i otkrio pojedinosti vezane za Cara i njegovu porodicu.

- Od Dalile i Cara nema ništa, on je u svom fazonu, poznavajući ga od toga nema ništa. On je kao dete pravio prekršaje, za sve to je bio kažnjen, ali sada mu je konačno istekla zabrana ulaska u Hrvatsku i porodica ga čeka, jedva čekaju da ga vide. Oni su divni ljudi, vode miran život, javnost ih ne zanima. Samo žele njega da vide.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Republika

