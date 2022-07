MAMA DŽEHVA UBEĐENA DA SE ANĐELO ZALJUBIO U DALILU! A da je sa Sandrom zbog OVOGA, osvrnula se i na njegovu vezu sa Teodorom!

Veza Sandre Rešić i Anđela Rankovića odnos je koji je izazvao pravu buru, kako javnosti, tako i zadrugara.

Gordana Džehverović Goca, majka pevačice i bivše zadrugarke Teodore Džehverović otkrila je kako komentariše ulazak Sandre i Anđela u vezu.

- Jao, nemojte mene to da pitate. Šta da kažem, ja želim da uspe ta veza, jer je Sandra devojka koja baš vredi. E sad, iz dana u dan vidimo da je situacija tu zategnuta, šta će biti je veliko znak pitanja. Do kraja, za ovih par dana, a kamoli napolju. Meni je Sandra draga, ja je volim, devojka je vredna, radna, ima zvanje i ima znanje. Volela bih da to bude to, Anđelo važi za finog dečka iz fine porodice. Želim im sreću, da sve teče po planu i programu - istakla je Goca.

Kad ste ušli u Belu kuću, naveli ste neke Sandrine karakteristike, koje ima i Teodora. Nju nisu prihvatili, a da li mislite da će prihvatiti Sandru?

Pa, bilo je to stvarno diskutabilno između naših porodica. Ja nisam mogla da im pređem preko toga što su uvredili Teodoru. Ja se nadam da su uvideli svoju grešku, kako se on rasplakao i rekao koliko je voli. Videli su valjda gde su pogrešili, mislim da neće da naprave istu grešku - odgovorila je Džehverovićka.

Anđelo je baš skoro plakao zbog Teodore, kako komentarišete taj nagli preokret, ulazak u vezu, a do pre par dana plače zbog Teodore?

- To je Anđelo, ta neka njegova nesigurnost, neka nezrelost, koju sam ja videla još u prvoj "Zadruzi". Kad je bio gazda rekao mi je da je sazreo, ja sam mislila da je stvarno tako, ali vidi se da nije još. Toliko je promenljivog i depresivnog raspoloženja, ima oscilacije. Čas je raspoložen, čas pada jako nisko - istakla je Goca.

Zadrugari komentarišu da više ne vide strast i sreću od kako su njih dvoje stupili u vezu.

- Oni su se znali i pre toga, češkali, masirali se... On se u Dalilu zaljubio, to je definitivno, ja ga znam i po pogledu i osmehu. Sve mu se odražava na licu. Mislim da sve to hoće da izbriše. Ali mislim da se pokajao (što je sa Sandrom), jer se plaši šta će biti kada budu izašli. Sam je rekao da ne želi ozbiljnu vezu, da želi da se zabavlja sa devojkama za jednu noć, a sa Sandrom to neće moći. Iskristalisaće se kad budu izašli - dodala je ona.

Za sam kraj, kako Vam se čini uopšte to zaljubljivanje u Dalilu? Rekao je da je to nešto prvo što je osetio posle Teodore

- Dalila je fatalna ženska, ona je slomila Cara koji važi za jakog muškarca, a Anđelo je za njega mlaka voda, što bi se reklo. Ne čudi me da ga je zapalila, da ga je preokrenula, da se zacopao. Bez ozbira što je u studiju za nju govorio onako. Osetila sam tu energiju kad sam ušla u unutra, malo koja bi mogla da uradi što i ona. Ne kažem da je to za pohvalu, ali je tako - zaključila je Goca.

