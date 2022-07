DEJAN OTKRIO KOJA TAKMIČARKA ULAZI U ZADRUGU 6! Dragojević pred kraj rijalitija otvorio usta i ispričao sve: To joj je u KRVI!

Sandra Rešić i Anđelo Ranković su bili ovonedeljni potrčci, a odlučili su da uđu u emotivnu vezu, što se Dejanu Dragojeviću nije svidelo.

- Kao pojedinačne ličnosti su okej. Anđelo nije zlonameran, nema tu kvarnu crtu. Ja sam imao svađe sa njim, gde smo se prepucavali nekim metaforama i tako. Kroz sve to nekako, ušao je pun snage i energije, sav živahan, sad je stvarno okej, vidim tu crtu dobrote - rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na Sandru Rešić:

foto: Printscreen

- Sandra je dobra osoba, ali previše očekuje zauzvrat. Hoće da pomogne, ali ako nema fidbek, odmah menja facu. Čistila je kuhinju, dobila da prva ulazi u prodavnicu. Što se tiče njihove veze, neke stvari su mi nelogične. Toliko su se čekali, kad je došlo do sudara, ništa, ćorak. Toliko najava, dve godine muvanja, dve godine svega. Sve mi je čudno. Onda to što sam čuo za tog njenog momka Miroslava, da ni ne zna da li joj je zamerio Anđela... Počeo sam da sklapam kockice, osladila joj se medijska slika. Kad je ušla ovde, nije se borila sa Markom, nego sa Stanijom, to je to kad godine uđu u koštac. Onda je došlo do toga kad su se poljubili njih dvoje, rekla je: "Čekala sam pet meseci na ovo". Tad je Anđelo bio u vezi sa Anom. Znači oni su se muvali dok je on bio u vezi. Prešla je i preko flerta sa Viktorijom, preko svega se prelazilo, masiranje je bilo... I sad kad je došlo do ljubljenja, ne ljubi se - rekao je Dragojević, a onda je u programu uživo otkrio informaciju da će Sandra navodno ući i u "Zadrugu 6":

foto: Printscreen

- Mislim da će Sandra ući i u šestu i u sedmu sezonu. Rijaliti joj je ušao u krv, to je počelo da je kvari kao ličnost. Ona raznosi kad peva, ima specifičan vokal, ali je ovde Sandra Rešić. To ju je skroz stopiralo. Nije izgubila legitimitet, ali je izgubila to da može da komentariše neke veze, neke odnose, jer je pogazila sve ono što je govorila o vezama drugih ljudi. Toliko drčno, toliko jako je govorila. Stupila je u sve ono što je gazila. Što se mene tiče, nek im je sa srećom, neka rade šta hoće - rekao je Dejan Dragojević, a da li će Sandra zaista ući u "Zadrugu 6", ostaje nam da vidimo...

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:05 Nataši Bekvalac na more došla sestra Kristina