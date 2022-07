OSTAVIO ME JE 12 DANA PRED KRAJ RIJALITIJA, ON JE KUKAVICA! Car se zauvek oprao od Dalile: Nikad više nećemo biti zajedno

Tokom emisijew "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Filipa Cara.

- Zašto konačno ne prestaneš da praviš cirkus sa Dalilom? Šta na kraju želiš? Možda ti bude prišla ako prestaneš da je vređaš.

foto: Pritnscreen

- Neka bude tako. Da li ja krenem da je vređam dok se razgovor ne otrgne kontroli? Nije tako kako pričaju. Samo da izađem odavde... Ne mogu da nađem zajednički jezik, to mi pada najteže. Problem je kad priđem, kad ovo, kad ono. Probaću danas da nađem zajednički jezik, da poslušam i saslušam nju, neka ona vodi razgovor, da vidim kako je to iz njene perspektive - rekao je Car, koji se vidno iznervirao.

foto: Pritnscreen

- Ja sam njemu i jutros rekla, ne može da očekuje da ja budem racionalna i normalna, kad se pre sat, dva desilo šta se desilo. Ponižavanje, spuštanja itd. Ne može da očekuje da ga ljubim, izgrlim. Nismo prezupčili ono što smo mislili da jesmo. Niti ja njegove prevare, niti on meni Anđela i Dejana. Ja nisam neko ko oprašta prevare. Ja to ne dopuštam. Mislila sam da može da se ispravi i da se on stvarno pokaju, a svaki put je sve bilo gore i gore. Realno gledajući, bez histerije i galame, da mi ne možemo da poslušamo. On ne može da me isprati u bilo čemu. Ja sam pokušala da budem potčinjena, ali nisam neko ko može da bude to. Nismo jedno za drugo. Ovo što sam mu rekla da je kukavica, to je način na koji me je ostavio, 12 dana pred kraj. Sa druge strane, možda je stvarno trebalo da kažem da sam srećna što se tako izdešavalo. Mi ne možemo funkcionisati. Ja smatram da je gori napolju. Kaže da me je idealizovao, a da je shvatio da sam gora. Kad steknete takva mišljenja, ne može biti sreće. Ja plačem iz svoje nemoći. Žao mi je što nismo uspeli, to je moja žal, zato plačem, a ne jer me je ostavio. Plačem iz svoje nemoći i svega što je bilo! Smatram da mi je uradio loše stvari, to ne mogu da prežvaćem. Šta mi je rekao za oca, majku... Zameraju mi se razne stvari, non-stop me upoređuje sa drugim ljudima. Donela sam konačnu odluku, nas dvoje više nikada nećemo biti zajedno - poručila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Oboje pokušavaju da budu superiorniji. Oni dokazaju ko je kriv, a krivi su oboje - rekla je Sandra Rešić.

- Oni dokazuju krivicu. Ako se rastaješ i dokazuješ krivicu, okej. Ali ako se se mire, koga boli briga za krivicu? Radi im ego - pričao je Đedović.

- Palo je mnogo ružnih stvari, reči, pričam za obe strane, ne samo o sebi. Ja ne mogu biti žrtva, niti ću ikada biti, neka izađe iz tih teorija. On meni za rijaliti nije bio potreban, kao ni ja njemu. Nema potrebe za razgovorom. On me ne sluša, nego čeka da bi odgovorio nešto pametno na to, a ja upijam šta mi priča - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 Nina Badrić proslavila 50. rođendan