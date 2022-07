ISPLIVALA ISTINA O RASKIDU DALILE I CARA! Filip se danima NE TREZNI, svađa se sa Mujićkom, sve je kao u RIJALITIJU, ovo su DETALJI

Zadrugar Filip Car se nije pojavio u emisiji ,,Zadruga - Narod pita", u kojoj je trebao da gostuje sa sad već bivšom devojkom Dalilom Dragojević, koja je uživo u programu raskinula sa njim.

Po ugovoru koji je potpisao sa televizijom Pink Car bi trebalo da bude kažnjen honorarom, zbog kršenja pravila i ne poštovanja dolaska u emisije.

Za Republika.rs oglasio se drug Filipa Cara koji je otkrio zbog čega se on nije pojavio u emisiji.

- Danima se ne trezni, ne vidi na oči, iz emisije u emisiju, svi ga zovu, sa porodicom pokušava da ispegla situaciju, sa Dalilom se stalno svađa. To su čarke, provokacije, ne mogu pet minuta da budu mirni, kao i u rijalitiju, sve se nastavilo. On pokušava da je smiri, da joj objasni neke stvari, on sve tera na šalu, ali ona nikako to da shvati. Žensko, smetaju joj neke stvari, on to očigledno ne može da promeni, pa njihova prošlost, sve utiče. Pa komentari na društvenim mrežama, sve ih nekako remeti i onda dođe do rasprave - započinje Filipov drug i dodaje:

- On je došao u stan, ja sam se čuo sa njim, poslao mi je poruku da je dobro, da je umoran, da ne zna za sebe bukvalno i da će prileći da spava, jer ne može više da izdrži presiju u glavi koju ima. Nakon toga ja sam pokušao nekoliko puta da ga pozovem, ali mi nije pošlo za rukom, nije mi se prosto čovek javljao. Zvoni do kraja i ništa, da li je isključio zvuk na telefonu. Sa Dalilom ja nisam ni imao kontakta, pa da pozovem nju, nisam hteo ni da smaram devojku, jer znam da je situacija baš napeta. Posle toga sam video da se nije pojavio u emisiji i bilo mi je jasno da se nešto ozbiljno desilo. Ne znam više ni sam šta da mislim, ja sam ipak za ono, ako vam ne ide, šta ćeš, ne ide, bolje da se raziđu, nego da se muče i ovako pate kao njih dvoje. Ona je lepa devojka, može da nađe bolju priliku, on je šarmantan momak, imao je top ribe uvek, ne znam šta im sve ovo treba - završava Carev drug.

