FILIP CAR SKOČIO USRED EMISIJE ZBOG MAJKE: Mama, ostaviću Dalilu, kad ti umreš ja ću naći ŽENU! Sa tobom ću sedeti do 70. godine

Bivši rijaliti učesnik Filip Car iznervirao se tokom emisije zbog svoje majke.

On je pobesneo u jednom momentu zbog poruka koje je dobijao, pa je počeo da urla u kameru.

- Ljudi mi svašta pišu, meni sve stiže, a ja ne znam kako to da isključim, a i kome da isključim, pa moja majka mi ispira mozak. Celu noć mi stižu poruke, evo mama, dolazim da sedim sa tobom, ostaviću Dalilu, pa kada ti odeš ja ću sebi naći nekoga - urlao je Car.

- Nisam dosta iska*an u mozak pa još malo da me filaju. Hoće da se ubijem, da se obesim. Od mame moje pa do komšija. Sa tim ispiranjem mozga su me naterali da se vratim u ovu sezonu. J*bem li ti krvavu nedelju. Svi me urnišu ne samo za Dalilu nego za sve. Nemoj da im udarim kontru. Mene moja majka ne zna jer sa mnom moraš znat ja sam specifičan, nema urnisanje konstantno. Imate li vi ljudi svoje živote, radi li išta ovaj narod? Meni se čini da celi Balkan ne radi ništa nego vodi tuđe živote - pričao je Car, pa dodao:

- Majka me zlostavlja, vrši mi mobing. Sve pare koja sam zaradio sam kući poslao, samo da je mir. Ostaviću i Dalilu, pa mama, kad ti umreš ja ću naći ženu. Sa tobom ću sedeti do 70. godine, pa ću na kraju ići u onu emisiju da tražim ženu. Prošle godine su me razvalili sa kim sam sve bio. Ja nisam ni s jednom bio da su je voleli, ja moram otići tamo i naći neku iz Crikvenice. Nek me puste više. O teroristima ne pišu kao o meni i njoj - rekao je Car.

- Ima razloga da Dalila bude omražena, on tako priča jer su zajedno - rekao je Dejan.

- Ma nije do toga što smo zajedno - rekao je Filip.

