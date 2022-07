SANDRA I ANĐELO U EMISIJI UŽIVO PROGOVORILI O RASKIDU: On priznao da nije hteo da je ZAVLAČI, Rešićeva nije mogla da sakrije BES!

Sandra Rešić i Anđelo Ranković, sada već bivši partneri, stali su pred kamere i progovorili o svojim emocijama i razlozima raskida, kao i o tome kakve planove imaju i u kakvim su odnosima ostali.

- Desilo se to da smo o svemu razgovarali. Smatram ja i mislim da je najbolje ovako u ovom trenutku. Izašli smo napolje i ne ide. Nema potrebe ni razloga da se to odugovlači i da tu bilo koga ko zavlači... Mene je ova sezona rijalitija prilično poremetila i nemam snage da nosim vezu. Samo želim da se sklonim od svega i mislim da nije fer i korektno, ne bi bilo u redu ni prema kome, a kamoli prema Sandri. Ja ne mogu ni 10% sebe da joj pružim. Između nas nije bilo nikakve svađe, niti ružnih reči. Prošlo je nedelju dana i nije bolja situacija, ta energija nije sjajna i bajna i ja sam toga svestan i ona je toga svesna - počeo je Anđelo u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

- Generalno, ja do pre dva dana nisam znala da je baš takva situacija. Ja sam imala dosta razumevanja za komplet stanje u kakvom je bio unutra i dala sam mu vreman da on sredi neke stvari. Trudila sam se da budem potpora i pomoć i da ne pritiskam. Pre dva dana je rekao da se ne oseća dobro i to je to, ja sam rekla okej i to je to. Nema tu neke velike matematike. Bila sam spremna da ostanem u toj priči i da mu pomognem, ali on je rekao da tu nema pomoći... Kad smo se ispričali o svemu i on je rekao da je najbolje tako, shvatila sam da je to to - rekla je Sandra.

- Smatram da je tako najispravnije i najiskrenije. Treba mi prostora i vremena da se oporavim od svega pvoga. U planu mi je da odem uskoro preko na jednu dalju destinaciju i da se odmorim od svega. Moram da se sklonim od svega, mislim da je najnormlanije da tako bude. Nije to do moje porodice ništa. Ja sam odmah znao da je Sandra osoba za koju nema šta ko loše da kaže. Ne bi nijednog trenutka meni moji pravili pitanje. Ne bi se u životu pričalo o tome... Ovo je isključivo moja odluka, smatram da je tako najpoštenije i to je to - rekao je Anđelo, a Sandra je onda progovorila o tome da li postoje emocije i dalje s njene strane.

- Ja se time ne bih bavila time i nikad ne bih odgovirila na to pitanje. Neću više nikad da odgovorim na to pitanje. Desilo se sve ono od čega sam ja strahovala tamo dve nedelje. Desilo se sve ono što smo mislili da će se desiti. Ne bih da komentarišem svoje emocije prema Anđelu, ja mu želim srećan put i nadam se da će biti dobro - poručila je Rešićeva, a Anđelo se složio sa onim što je ona rekla.

