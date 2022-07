DALILA I CAR SE ODMAH POSVAĐALI! Skandal na početku Otkriveno ko je raskinuo i ko je koga ČUPAO: Bila je KATASTROFA!

Dalila Dragojević i Filip Car su gosti u emisiji "Narod pita", a taj susret su svi željno iščekivali jer je ostalo mnogo neizgovorenih reči.

Odmah na početku je voditelj pitao Dalilu ko je koga ostavio, a ona je kao iz topa odgovorila da je Filip ostavio nju.

- Koga smo mi zavaravali... Ja nisam ta koja bi mogla da oprosti - rekla je Dalila i objasnila da to nije bilo lepo.

Filip joj je upao u reč, rekavši da nije bilo lepo kada se završavao odnos i naglasio da im se napolju nije dešavao nikakav haos kao u rijalitiju.

- Njoj se zahvaljujem što posle raskida nije pokušala da stupi u kontakt sa mnom. Ovde sam došao što moram, da bih ispoštovao emisiju i što sam plaćen za to. Nisam spreman na neke rasprave i svađe. Naš raskid se desio tako što, znaš kad ljudi ne funkionišu i osećam negativnu energiju pored nje. Završio sam odnos i rekao sam "E, sad je dosta".

- Ako ja budem progovorila... Bolje da ćutim - rekla je Dalila, a Filip je rekao da joj je pokazao telefon i da je odreagovala kako je odreagovala, a on je rekao da se spakuje.

- Pozdravljam sve koji me vole i one koji me mrze jer bez njih ne bih bila ovde. Došla sam da ispoštujem emisiju. Biću veći muškarac od muškaraca sa kojima sa bila u vezama i braku...

- Ona je muškarac, provocirala je bivšeg muža, ali mene ne može - rekao je Filip.

Još malo su se prepucavali, pominjali ovce i krave.

- Ja sam 10 meseci provela sa ovim čovekom, a on sad priča kako sam ja čekala taksi pola sata. E sad, ne čekam više ništa. Kupila sam novu mečku. Ne trošim na kocku, ne trošim na drogu, na žene kao neki - rekla je Dalila i peckala Cara da se ugojio jer je potkačio da ne liči na sebe zbog zahvata koje je radila na sebi.

- Moje ponašanje u Zadruzi je bilo skandalozno - rekao je Filip Car.

- Hoće biti ovde samo monologa jer me to smara - rekla je Dalila, aonda je voditelj prekinuo mučan razgovor.

Da li ste raskinuli zbog Anđela - pitao je voditelj Milan.

- Ma ne. Bio bih jako sebičan kada bih nju optužio za to

- Imaš li hepatits C - pitala je Dalila, ali je Car iskulirao i nije odgovorio

- Smetalo mi je što su me slagali, ali to više nije bitno, to je sve iza nas. Ona može da opali kontru

- Milane, ja nisam Zoran Marjanović da sedim na optuženičkoj klupi (pozdravljam tu odluku), ne želim da dopustim sebi da se osećam kao u Zadruzi...

- Ja sa njemu odgurnula telefon. On je mene čupao za kosu, imam snimak - rekla je Dalila, a Filip je rekao i da on ima snimak od 8 minuta.

- Volela bih iskreno da nismo ni ušli u vezu. Stvarno mi je krivo. Nisam došao da je provociram i podbadam - rekao je Filip.

Oni su nastavili da se svađaju i vređaju, optužujući jedno drugo u emisiji "Narod pita".

