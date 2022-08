FILIP SAZNAO DA DALILA IMA NOVOG DEČKA! Car žestoko opleo po bivšoj, evo kako je reagovao kada je saznao da je Mujićka U LJUBAVI!

Kao bomba odjeknula je vest o novom dečku Dalile Dragojević sa kojim je otputovala u Crnu Goru.

Njen bivši dečko Filip Car je sada otkrio kako komentariše njenu novu vezu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Iskreno i nemam neki komentar. Meni su to još sinoć slali sa svih strana. Da iskren budem, nisam ispratio to. Pola dana sam prespavao, sad sam video da mi šalju. To nije moja stvar, devojka je slobodna. Ona i kad je bila zauzeta, ponašala se slobodno, nemam komentar na to. Svako ima svoj život, mi smo krenuli svojim putevima, tako da joj želim puno sreće, ko god da je u pitanju - rekao je Car.

Da li si ti našao novu devojku?

- Nisam, slobodan sam, prija mi da sam slobodan. Znam da se zateknem u društvu devojaka, nisam se ni upustio u neku avanturu. Odlučio sam da neki period provedem sam, dosta sam bio u haosu. Prija mi da niko nema kontrolu nada mnom. Moj izbor će biti neki ozbiljan, a to neće doći tako brzo. Treba da upoznam pravu osobu, sa kojom ću moći da započnem nešto, a da nije kao u Zadruzi - istakao je Filip

Šta je ono najvažnije što su ti roditelji rekli kad si ih posetio?

- Moji roditelji jesu bili protiv tog odnosa (sa Dalilom), otac manje-više, on mi se ne meša u veze. Ali sestra, majka, šira porodica, prijatelji, bili su protiv tog odnosa, jer su smatrali da taj odnos izvlači dosta lošu sliku iz mene. I da sam dosta loših stvari napravio zbog tog odnosa. Naravno, možda je druga strana izvlačila to loše, ali nije ona kriva, kriv sam ja. Isto sam ja ostao u tom odnosu, uprkos što su i moji i njeni bili protiv toga. Ona je inače rekla u jednoj emisiji: "Kad sam videla snimke...". Mi smo sve snimke zajedno gledali. I lepe i loše trenutke. Pripremila smo se na to da ćemo se suočiti sa mnogo toga lošeg. Uspeli smo da prevaziđemo sve to, ali jednostavno, nije mi bila dobra energija... Ja sam odlučio da okončam taj odnos, ona je prihvatila, bilo je sve normalno, tako će i ostati - rekao je Car.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink.rs

