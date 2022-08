ŠOK! FILIP SMUVAO SRPSKU PEVAČICU?! Ona je izazvala neviđenu BURU na estradi, a Car se PREZNOJAVAO od straha zbog Dalile

Nakon što se vratio u Beograd iz Crikvenice, Filip Car stalno obilazi noćne klubove, a mnogi tvrde da u alkoholu leči tugu za Dalilom. Međutim, on je nedavno viđen u društvu pevačice Dušice Grabović, a kako tvrde izvori, njih dvoje su bili baš bliski.

Kako prenosi Star, dok je Filip uživao sa Dušicom, Dalila nije sedela skrštenih ruku, već se potrudila da mu pokvari veče!

"Filip je došao u jedan beogradski restoran s nekom muškom ekipom, a nakon pola sata pojavila se i Dušica sa jednim drugom. Sedeli su preko puta jedno drugog, ali Car nije skidao pogled sa nje. Nazdravljali su, smejali se, a onda u jednom momentu Filip je prešao kod Dušice i seo pored nje. Primetio sam da je, dok joj je nešto šaputao, spustio ruku na koleno. Da li ih je malo više alkohol uhvatio ne znam, ali su bili sve prisniji i to su svi prisutni primetili. Očito da je Filip bio baš duhovit jer se Dušica samo smejala i to glasno, a on se trudio i da bude džentlmen pa je vodio računa ima li piće, palio joj cigaretu, ma niko ne bi rekao da je to onaj dečko iz Zadruge što se tukao sa devojkama", priča izvor.

"On je čak Dušicu pozvao da dođe kod njega u Crikvenicu na letovanje. Nakon tri sata provedenih u tom restoranu, pojavile su se Daliline dve drugarice. Izgledalo je kao da tu nisu slučajno, a Car kada ih je video nije mu bilo baš svejedno, možda je mislio da će se pojaviti i Dalila. Odmah je ustao od Dušice i seo preko puta nje, počeo je da se znoji, ma totalno se pogubio i promenio ponašanje. Pitali su ga za stolom šta se dešava, čak je i Dušica insistirala da joj kaže šta mu se dogodilo i da li je dobro, a on joj je rekao da bi bilo najbolje da krenu. To su nakon desetak minuta i učinili, napustili su restoran, a on je seo kod Dušice u kola. Gde su posle završili nemam pojma, možda i kod nje u stanu", rekao je izvor.

