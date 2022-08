DALILA SAZNALA DA JE DEJAN U TAJNOSTI OTIŠAO U ŠEPAK Mujićka se odmah oglasila: Rekla sam da uvek može da dođe, neka je uzeo SVE

Nakon što je Dejan Dragojević u strogoj tajnosti, u pratnji svog oca Gorana, posetio Gornji Šepak oglasila se Dalila Dragojević.

Kako kaže, drago joj je što je Dejan konačno uzeo svoj automobil.

- Nemam specijalan komentar, očekivalo se da će to biti, da će doći po to što njemu pripada. Ne znam šta drugo da vam kažem, nemam ništa protiv. Rekla sam da uvek može da dođe, e sad, šta on bira i kako bira, to on najbolje zna. Njemu tamo nije zabranjen ni dolazak, ni odlazak. Neka je uzeo sve što mu pripada, hvala na Tediju i to je to - ispričala je Dalila za Pink.rs, pa priznala da se sa bivšim svekrom čak i nakratko videla na kameri.

- Meni je otac malopre poslao snimak, da je Tedi tu. Zvala sam ga odmah na video, bio je tu Goran, pozdravili smo se najnormalnije i to je to. Goran ga je dovezao i došao po auto. Verovatno se čuo sa mojim ocem, ja nemam pojma, ja sam na moru. Samo sam dobila taj snimak - objasnila je drugoplasirana učesnica pete sezone "Zadruge".

foto: Printscreen/Instagram, ž

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:09 Dejan Dragojević otputovao, a evo sa kim