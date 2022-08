CAREVI RODITELJI URADILI ONO ŠTO NISI MOGLI DRAGOJEVIĆI! Evo šta se Filip ZAREKAO mami i sestri, a tiče se Dalile!

Bivši zadrugar Filip Car rekao je da je zauvek raskrstio s bivšom devojkom Dalilom Dragojević nakon posete porodici, koja ga je odvratila od ideje da dođe do pomirenja.

On je objasnio da s bivšom nije ni na kakvoj ratnoj nozi, ali da je rešio da posle celog haosa, koji je počeo još dok su bili u rijalitiju, krene dalje.

- Moji roditelji jesu bili protiv toga da ostanem u bilo kakvom odnosu s Dalilom, otac manje-više, on mi se ne meša u veze. Ipak, sestra, majka, šira porodica, prijatelji bili su protiv tog odnosa jer su smatrali da taj odnos izvlači ono najlošije iz mene. Pričali su da sam dosta loših stvari napravio zbog tog odnosa, neke korake koji su ih, u najmanju ruku, šokirali. Naravno, možda je druga strana izvlačila to loše, ali nije ona kriva, već ja.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li si mogao da pretpostaviš da vaša veza neće opstati napolju?

- Bilo mi je jasno, ali nisam mislio da će odmah sve da se sruši. Ona je rekla u jednoj emisiji: "Kad sam videla snimke..." Mi smo sve snimke zajedno gledali, i lepe i loše trenutke. Pripremila smo se na to da ćemo se suočiti s mnogo toga lošeg. Uspeli smo da prevaziđemo sve to, ali, jednostavno, nije mi bila dobra energija. Odlučio sam da okončam taj odnos, prihvatila je, bilo je sve normalno i tako će i ostati.

Kako misliš da se ona nosi s raskidom?

- Najnormalnije i tako treba da bude. Mi smo odrasli ljudi, shvatamo kroz šta smo sve prošli i nema potrebe da, posle svega, tu postoji bilo kakva zla krv.

Da li si imao neki kontakt s Dejanom Dragojevićem?

- Nisam. Ostajem pri tome da je dečko korektan, ali nema tu prostora za pravo prijateljstvo.

foto: Pink.rs

Uveliko se priča da si već našao novu devojku, je l' to istina?

- Nije istina. Ako me neko vidi sa ženskom osobom na javnom mestu, to ne znači da smo u nekom odnosu, vezi. Izlazio sam sa drugaricama, grlili smo se prijateljski, tako da je to verovatno to što su drugi videli.

Da li bi voleo da uđeš u neki ozbiljniji odnos?

- Treba mi vremena da se, posle svega, vratim sebi, tako da o vezama ne razmišljam.

Kako su najbliži, ali i okolina reagovali na stvari koje su se dešavale u rijalitiju, posebno na svađe i tuče?

- Bili su šokirani zbog mnogo situacija, ali shvataju da je tamo zatvoren prostor i ljudi ne reaguju prirodno na neke stvari. Kažnjen sam za svaku situaciju u kojoj sam prenaglio, što honorarima, to svi znaju, što osudom naroda.

Da li bi se vratio u rijaliti?

- Ne bih. Previše sam se uželeo normalnog života!

Ni za neki ogroman honorar?

- Ne. Sada, nakon što se odmorim, planiram da se posvetim nekim stvarima, poslu i promenim mnoge životne navike. Mada, nikad se ne zna šta nosi dan, šta noć.

foto: Instagram

Nije tačno da sam bio nasilnik Bivši zadrugar kaže da nije bio nasilnik pre rijalitija s obzirom na to koliko se pisalo o tome da je tukao bivše devojke. - Nikada nisam bio toliko nasilan, kao što su me predstavljali. Jesam temperamentan i ima situacija kad stvarno grubo postupam, ali nikada nisam bio ni koljač, ni robijaš, ni kriminalac. Ako se krećete u nekom društvu koje vam na bilo koji način izgleda sumnjivo, odmah ste etiketirani. Ne razumem zašto ljudi tako razmišljaju. Mene ne zanima šta ljudi misle o meni. Bliski ljudi znaju ko sam i šta sam, tako da mi je to dovoljno.

Seks kao bio izduvni ventil Hrvat kaže da mu je svaki seks u rijalitiju bio izduvni ventil, pogotovo u situacijama kad je bio van sebe, besan ili ljut. - Ne kajem se ni zbog jednog seksa pred kamerama jer je to bilo nešto što mi je prijalo u tim momentima. Da toga nije bilo, verovatno bi bio haos. Naravno, uvek postoji ta blaga neprijatnost kad se setite da neko vaš kod kuće možda gleda te scene, ali sam se uvek trudio da to bude ispod pokrivača. Nisam hteo da izađe bilo kakav snimak na kom se sve vidi, pa da bude kao porno-film. Nekako smo ipak imali svest o tome gde šta radimo i to je sasvim OK.

kurir.rs/rijaliti/S.telegraf

