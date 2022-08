LEPI MIĆA U ŠOK ISPOVESTI OTKRIO ZAŠTO GODINAMA ŽIVI U RIJALITIJU Proveo sam u njemu 1.900 dana, UMREĆU tamo! A ovo mu je RAK-RANA

Rijaliti učesnik Lepi Mića do sada je u rijalitijima proveo tačno 1.900 dana! Bio je u devet rijalitija, a kako kaže, sprema se i za deseti. On tvrdi da se u rijalitiju takmiči zbog novca i da sve što zaradi daje ženi, sa kojom je u braku smo 33 godine.

- Računao sam, do sada sam u rijalitijima proveo 64 meseca, odnosno 1.900 dana! Bio sam u devet rijalitija i spremam se za deseti! Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju! - započinje pevač priču i objašnjava zašto voli da živi na Pinkovom imanju u Šimanovcima.

- Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala, i sve pare dajem ženi! Ona je moja najveća podrška, srčano me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program... Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver!

Lepi Mića kaže da ga neki ljudi doživljavaju kao uobraženog, bahatog i bezobraznog pevača, a on tvrdi da je vredan, radan i da nikad nije glumio i predstavljao se da je ono što nije. On se priseća svog prvog rijalitija i otkriva kako se tada osećao.

- Ušao sam prvi put u rijaliti "Farma" 2013. godine i jako dobro sam se snašao. U startu sam im pokazao zube i postavio ih na svoje mesto. Nikad nisam imao tremu, umem da "plivam" gde god i s kim god da sam. Ušao sam u rijaliti na nagovor čelnika Pink televizije, a poslednjih pet godina imanje u Šimanovcima je postalo moja druga kuća - priča pevač i dodaje da mu ništa ne fali u rijalitiju:

U kući imamo svega, ponašaju se prema nama kao da smo carevi. Nikada mi ništa nije falilo! Volim tamo da plivam, vežbam i hranim se zdravo, zato sam jak, snažan i pun mišića i nemam stomačinu kao današnji omladinci. Za mene je rijaliti vrhunska zabava koja bi nas napolju mnogo koštala. U "Zadruzi" mladi jedu i je*u za džabe! Zato mislim da treba da zasluže da uđu u "Zadrugu" i tamo ostanu deset meseci.

Pevač je rođen je u Sarajevu 1. januara 1959. godine kao Miroslav Pržulj, a kasnije je postao Lepi Mića.

- Odrastao sam u Sarajevu, tamo sam išao u školu i proveo jedan deo života s ocem i majkom. Bilo nas je petoro dece, nažalost dve sestre su preminule odmah na rođenju, pa je ostalo nas troje - brat, sestra i ja. Roditelji su držali ugostiteljski objekat, a ja sam im od malih nogu pomagao, ništa mi nije bilo teško. Tamo se rodila ljubav prema kafani. Posle osnovne upisao sam srednju ugostiteljsku školu, smer za konobara. Kasnije sam završio i višu školu, ali nikad se nisam hvalio obrazovanjem. Mislim da je u životu jedino važno kakvi smo ljudi...

Pevač je od malih nogu voleo da radi i ima svoj dinar:

- Nikada nisam bio lenj, uvek sam se hvatao posla. Još kao dečkić pomagao sam komšijama u zidanju, pa sam tako zaradio prve pare i kupio prvu kutiju cigara. Počeo sam da radim odmah posle osnovne škole kao konobar, dobijao sam veliki bakšiš.

Mića je jedno vreme radio dva posla, a na nagovor Halida Bešlića počeo je da peva.

- Iako su mi roditelji držali kafanu koja je bila popularna i uvek puna, ja sam rešio da se zaposlim u jednom eminentnom sarajevskom lokalu, gde su bile svirke svake večeri. U tom lokalu pevale su velike zvezde poput Halida Muslimovića, Halida Bešlića, Hanke Paldum, Šerifa Konjevića... Povremeno sam se i ja hvatao mikrofona. Jednog dana me je Bešlić pitao: "Zašto ne bi počeo da pevaš?! Vidiš da ti ide jako dobro." Tako je sve počelo... Konobarisao sam i pevao, nije mi bilo teško da radim dva posla. Pevanje mi je bilo izazov, a konobarisanje izvor zarade.

Pevač otkriva da mu je nadimak dao prijatelj i kum Nazif Gljiva:

- Nadimak Lepi dao mi je najveći i najbolji kantautor devedesetih godina Nazif Gljiva, koji je radio hitove najvećim balkanskim zvezdama. Bio sam baš lep kao mlad, pa je Nazif odlučio da mi uz ime Mića doda Lepi. Bio sam autentičan.

Mića je svoju prvu veliku ljubav Snežanu odlučio da odvede pred oltar:

- Kao momak sam uvek bio okružen lepim devojkama i zabavljao se sa njima. Od svoje 18. do 22. godine bio sam u vojsci, a kad sam izašao, ludovao sam i svašta sam radio, ali nikada nisam bio sa pevačicom. Sve se promenilo kad sam upoznao Snežanu. Oženio sam se sa 26 godina, ona je moja prva velika ljubav. Supruga i ja smo 33 godine u srećnom braku. Nikada nije bilo trzavica između nas. Kada sam van rijalitija, trudim se svaki dan da joj kažem i pokažem koliko je volim. Ljubav treba da se neguje, uvek joj tepam i obasipam je pažnjom. Trudim se da je iznenadim, ne kupujem joj cveće i poklone samo kada je praznik, već svakog drugog dana. Najviše volim da je izvedem na ručak i da joj kupim neke sitnice koje joj znače.

Mića je uspeo da proputuje ceo svet zahvaljujući pevanju! Kaže da su mnoge njegove kolege dobile tezge po inostranstvu zahvaljujući njemu i njegovim kontaktima: - Devedesetih sam bio veoma popularan, tako da sam na svojim leđima vukao mnoge pevače. Oni su nastupali sa mnom, a ne ja sa njima, kao što su neki govorili! Bio sam u Americi, Kanadi, ma proputovao sam ceo svet, nema većeg grada na planeti gde nisam pevao. Mnoge kolege sam vukljao i zahvaljujući meni su dobile priliku da nastupaju po inostranstvu. Pevao sam sa Nedom Ukraden, Borom Čorbom, Bajagom i još mnogima. I baš smo se lepo družili.

Pevač kaže da su na tim tezgama mnogo zarađivali, ali i trošili.

- Ponekad sam zarađivao 30.000, pa i 40.000 maraka za veče. Pare dođu i odu! Kada imaš mnogo, svi te zovu, omiljen si u društvu i ljudi te vole. Ja sam oduvek bio galantan, tako da su se te pare potrošile... Bilo je tu i mnogo bakšiša, ali smo ga uvek delili jer nas je bilo dosta u ekipi - kaže Mića i prepričava anegdote sa tezgi:

- Ja sam prvi počeo da pevam na proslavama i zabavama za odabrano društvo. Na jednoj svadbi mladoženja mi je dao sav novac koji je dobio, pa su me onda njegovi roditelji pljuvali i kleli! Objašnjavao sam im da nisam kriv, da mi je sam dao sve pare! Jednom se desilo da je neki čovek u kafanu poneo pare koje je namenio za gradnju kuće, a na kraju je sve ostavio meni. Onda je pričao kako je celu kuću potrošio na mene!

Folker je pevao mnogim žestokim momcima, biznismenima, sportistima...

- Nema uspešnog biznismena i reprezentativca iz tog vremena kome nisam pevao. Među njima su Zvezdan Terzić, Nemanja Vidić, Siniša Mihajlović, Nikola Peković, Srđan Đoković... Pevao sam i Arkanu 1991. godine. Ljudi poput njega su bili fer, poštovali su pevače. Tražili su da dođem na vreme i nisu voleli kada neko pametuje. Na slavlju je trebalo da znam kome treba da posvetim posebnu pažnju i koje pesme ko voli. Meni je to uvek išlo od ruke, zato su me stalno zvali na svoje zabave. Ti ljudi su znali da te štite, ali i da nagrade. Bili su prava gospoda.

Pržulj je uveseljavao i političare.

- Pevao sam mnogim političarima - Vuku Draškoviću i Velji Iliću, a Ivica Dačić je sam voleo da zapeva "Miljacku", to je bio njegov hit. Takođe, pevao sam i ruskim političarima. To je bila velika čast - priča Mića i dodaje da mu je krivo što je propustio šansu da peva i predsedniku Rusije:

- Pre sedam godina propustio sam priliku da pevam lično Putinu. Pozvali su me u Rusiju, ali sam napravio glupost i nisam prihvatio da mi organizatori srede avionsku kartu, već sam rekao da ću sam to da uradim. Pošto su tamo dolazili ljudi iz celog sveta, karata nije bilo i to sebi nikada neću moći da oprostim. Ispao sam budala!

Miroslav kaže da će svoj rodni grad zauvek nositi u srcu, ali da se nikada više tamo neće vratiti.

- Moji koreni su u Sarajevu, svi moji su tamo rođeni. Tamo smo imali porodičnu kuću, ja sam imao svoj stan, sestra i brat takođe su imali svoje nekretnine, a kada je došlo do rata, sve smo ostavili. Nije mi teško palo što sam sve napustio, takvo je vreme bilo... Zli jezici pričaju da ne mogu tamo da odem, to su budalaštine! Možda nisam dobrodošao jer sam pevao srpske nacionalističke pesme, pa možda to nekome smeta. Grad u kome sam rastao više ne postoji, ja sam taj koji ne želi više tamo da se vraća! - priča Pržulj i podseća da nije jedini poznati Sarajlija koji je zauvek napustio taj grad:

- Velike zvezde poput Brege i Kusturice više ne žive tamo, jer to nije više mesto gde smo odrastali, sve se promenilo... Više ih viđam po belom svetu. Moj grad je Beograd, ovde su me ljudi prihvatili raširenih ruku. Živim ovde od svoje 32. godine i nikada ne bih otišao nigde drugde. Imao sam prilike da živim u svetu, ali sam odlučio da ostanem u Beogradu.

Pevač danas živi u Knez Mihailovoj ulici.

- Istina je, sa ženom i ćerkom živim u centru Beograda, ali to nam ništa ne znači, jer moja supruga je normalna i skromna i nikad nije bila bahata. Ona je najvećim delom zaslužna što je naše dete danas veoma uspešno. Moja ćerka je na doktorskim studijama i radi u jednoj svetskoj kompaniji. Ima ogromnu platu i obavlja ozbiljan posao - završava priču Mića.

