DEJAN SAMO SKOČIO I NAPUSTIO EMISIJU! A onda je skroz srozao Dalilu, o Caru sve najbolje, a tek šta je rekao o njihovom RASKIDU

Dejan Dragojević, pobednik pete sezone rijalitija Zadruga, odgovarao je pitanja gledalaca, pričao o bivšoj supruzi Dalili, njenom ljubavniku Filipu Caru, a i o tome zašto je oprostio prevaru.

- Snežana iz Pančeva. Želala sam da vas pozdravim da vam kažem da ste jako lepi. A za mog Dekija, ako postoji nešto što ne valja, ja ću da izlečim. Sada kada si digao ruke, nemoj se vraćati tamo. Tamo su zli i opasni ljudi - rekla je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- Ne idem više nigde. Tu sam u Veterniku. Pravim sebi sobu, da spremim da igram igrice - rekao je Dejan.

-Ja gledam od prvog dana i navijam i plačem. Jako si mi drag, sinko moj. Da se nešto pravi u njegovoj sobi. Mora da ima sveće i da se čisti njegova soba i to se radi tri dana. Ne daj Bože da mu je potrebno! Ja sam jaukala dok se ona smejala, njoj je sve smešno. Ti si hvala Bogu našao Sandru. Mnogo si istrpeo, ne trpi - pričala je gledateljka.

- Noćas kada si pričao Sandri si rekao da ona ima lažna prijateljstva, na koga si to mislio? - pitala je voditeljka.

- Nemam pojma, ja sam rekao da moraju neka prijateljstva da se ispitaju - rekao je Dejan i onda se zakašljao i na kratko, napustio emisiju.

Hoću da ga pitam gde mu je Aleksandra i što nju nije doveo da je vidim. Slušala sam kada je Zorica rekla da je Dejan manipulator i da će da se pomiri sa Dalilom kada izađe. Kako on to komentariše? - upitala je gledateljka.

- Čudno mi je da je to Zorica uopšte komentarisala. Apsolutna glupost, nikad u životu. Ja i kad ćutim, oni vide da ja imam neke skrivene namere, šta ja da kažem - rekao je Dejan.

- Retko se sticao utisak da bi muškarac oprostio ženi prevaru i onda nekako ja bih pomislila, ako joj je to oprostio, to mora da je mnogo velika ljubav - dodaje Ivana.

Nisam jednini koji je oprostio. To je zabluda. Svkako kada bi bio iskren prema sebi, bio bi ispunjen. Zabluda dešavanja, prostora i okoline. Bilo je tu svega, ali posle toga me je sve prošlo brzo. Što se tiče svega toga, ja sam imao svoje periode, zbog kojih su me svi osudili. U roku od pet meseci se sve desilo, jako brzo. Ne planiram da se mirim, niti me to interesuje - pričao je Dejan.

Je l ' ti nedostaju tast i tašta kao ljudi? - upitala je Ivana.

Ne, zašto bi oni meni falilili? Sve je to jedno veliko NE. Kad god me pitaju, ne.

Pričao si ružno o njima - dodaje Ivana.

Ko je prvi započeo? Ja sam ćutalo, kada je grmelo sa svih strana. Ja sam rekao šta ja više da ćutim kada mi neko spominje roditelje. Ja nikoga ne diram. Ja bih na sve mogao da odgovorim, ali ja se ne oglašavam nigde - rekao je Dejan.

Hajde da se osvrnemo na Dalilu i Cara, njihov raskid. E sada, njen novi dečko. Da li je to inat? - upitala je Ivana.

- Ja to ne pratim. Svuda gde mi se pojavi faca, to je sve blokirano. Filim može da mi iskače. Sada da ga vidim, javio bih mu se u gradu. Ovo ostalo, ne pada mi napamet. Ja se smejem nekim forama Filipa Cara. Nekako mu stoji da psuje, nekako, nemam pojma kako to, ali stoji. Ja sam rekao da će da bude Filip Car u mojoj sobi, ne šalim se. Ja sam u rijalitiju rekao da ču poneti tiganje, ja sam ih i poneo. Što ne bi doneo, dobili smo nove tiganje, ja sam poneo sve. Ja kada kažem za sliku, ja se ne sprdam - pričao je Dejan.

Kada bi Filip i ti pričali, da te pozove sa Aleks u Crkvenici? - upitala je Ivana.

Pa ne sada to... Imamo neki normalan odnos - pričao je Dejan.

- Jesi li mogao da pretpostaviš da će to da pukne između Cara i Dalile? - upitala je Ivana.

Ja sam još na početku rekao sve, tako je i bilo - rekao je Dejan.

