ŠOK PRIZNANJE VIKI MITROVIĆ POSLE ABORTUSA: Još volim Marka, pomirićemo se! A onda RASKRINKALA sve bivše cimere iz ZADRUGE

Viktorija Mitrović, kad su se utisci slegli, priznaje da joj tuče, agresivno ponašanje, svađe i psovanje nikako nisu trebali. Baka joj je zamerila sve i svašta, a deda je bio jako ljut. Ipak, to su nekako izgladili, ćerkica je pored nje i obe su presrećne zbog toga. Priča se da si sa Markom Osmakćićem, nastavila vezu?

Proveli smo jedan dan zajedno, rešili što smo imali i više nemamo nikakvu komunikaciju.

A emocije? I dalje imam emocije prema njemu, ali sve manje. Mislim da ne postoji šansa za pomirenje, ali ne isključujem tu mogućnost. Na njega je uticao zatvoreni prostor, mislim da privatno nije baš takav kako je unutra izgledao. Dosta je smireniji, staložen je. Bukvalno, to su dve različite osobe.

Svi te napadaju zbog abortusa, a Marko tvrdi da mu je govorila da ne brine o trudnoći jer ne želiš drugo dete? Znaš kako, svako treba da gleda sebe. Na kraju krajeva i da sam zadržala dete niko od tih ljudi mi se ne bi ni javio. Mnogo im je lakše da pljuju nego da to sagledaju sa neke druge strane, uostalom mene ne zanima tuđe mišljenje. ga A Marku sam rekla da ću da štitim u smislu da ću odmah da pozovem advokata i da ga rešim svih obaveza koje bi imao prema detetu jer je on smatrao da ja hoću samo te njegove papire, novac. U tom kontekstu sam mislila da ga zaštitim, ali na kraju je drugačije ispalo, ja nisam mogla da čekam da to napolju rešim jer bi bilo prekasno.

Predomislila si se? Govorila sam da zadržim dete, ali... Sve je uticalo na mene, ne samo taj čin lažiranja očeve smrti. Viđena si sa Takijem šta se dešava između vas?

Taki i ja imamo zajedničku drugaricu kod koje ja budem kada u Beogradu imam neke obaveze. Te naše slike nastale su u nedelju kada sam ja snimala neku emisiju. Ja sam tog dana otišla kod Milice, Taki je bio tu zato što je on pre nekoliko godina bio sa nekom Miličinom tetkom, njih dvoje se odatle poznaju, a imaju i zajedničke prijatelje. Taki je bio u prolazu i svratio je da Milici nešto donese. Ja sam posle toga izašla da sačekam dostavu tu na parkingu jer smo naručile neku hranu, on je čovek otišao svojim putem i to je to. Tako da su gluposti te priče da smo zajedno, nemam ja nikakve veze sa Takijem samo eto što smo se našli na istom mestu. A šta misliš o Takiju? Pa nemam ja neko mišljenje o njemu. Ne družim se sa njim da bih mogla da imam neko mišljenje.

A o Maji?

Maja ko Maja. Njeni postupci govore više od reči, ne bih ja tu imala šta da dođem.

Misliš na to što je Subotićki rasturila vezu? Pa svakoj sreći presudi neko treći. Maji će sve to vratiti. Nikad se ne zna ko će od nje da preuzme Pecu."

Sad preti i Jovani Jeremić.

Mislim da se Maja osilila pošto je pored Pece i misli da je svebitna, da je postala ne znam ni ja šta. Maja je u medijima već dugo, a sad se malo uzdigla. Te pretnje ne pratim, kad vidim šta pišu o meni iznerviram se, pa samo prelistam, ne čitam.

Zola kaže da si mu ti antireklama? Znaš kako, ne bih mu davala na važnosti. On je totalno nebitna osoba u mom životu.

Ko je po tvom mišljenju bio najveći folirant ove sezone?

"Anđelo, zato što je u vezu sa Sandrom Rešić ušao kako bi se oprao od odnosa sa Dalilom. Hteo je preko Sandre da izgladi stvar sa porodicom i sa nekim ljudima napolju da ga ne bi negativno komentarisali zbog Dalile. Ružno je to što je uradio."

A Sandra se stvarno zaljubila u njega?

Ne mislim da se zaljubila, ali joj je prijao. Nije Sandra dete da je svako prevesla. Bila je simpatija, ne vanserijska zaljubljenost."

A jel Sandra imala emocije prema Dejanu Dragojeviću?

Sandra je jako čvrsta osoba, ali je previše lično doživela to što se Dejanu izdešavalo i što ga je Dalila onako povredila. Mislim da nije bila zaljubljena u njega već da je samo želela da mu pomogne."

Da su ušli u vezu, da li bi to funkcionisalo?

Mislim da bi to bilo super, jer Dejan ne voli kratke veze i nije neozbiljan, a takva je i ona. Iz prijateljstva se rađaju najlepše ljubavi, ljudi se dobro upoznaju, stekne se poverenje ali dobro, Dejan je sada u vezi sad Aleksandrom, vidim da im je lepo i ne bih ja tu nikoga spajala ni razdvajala.,,

Jel Dejan zaslužio pobedu?

Zbog svega što je prošao mislim da je zaslužio. Posle je on pokazao i neke svoje kvalitete i vrline, neke mane koje je imao ranije u rijalitiju je eliminisao, branio se samo kada ga neko verbalno napadne, tako da mislim da je apsolutno zaslužio pobedu."

Misliš li da je Dalila loše uticala na njega?

Ne mislim da je negativno uticala na njega nego da je on u tom trenutku pokazao lošu stranu, Dalili je previše verovao, zanemario svoju porodicu, svađao se sa svima... Mislim da ona direktno nije uticala na njega.“

Ali, odvojila ga je od porodice?

Pa ona je mogla da priča, da proba da stane između njih, ali da on nije želeo ne bi se tu ništa desilo. Za to je Dejan kriv više nego Dalila. Sve i da je Dalili smetalo nešto, on nije smeo da prekida kontakt sa porodicom, ali eto, Bože moj, opet su zajedno, on je shvatio gde je pogrešio. On je jedno vreme govorio da Dalila nije kriva, pa onda posle šest meseci kaže da jeste, kome sad ti tu da veruješ."

Kakva je veza Dalile i Cara?

Kao i moja, samo što se njihova prikazivala kao velika ljuba. Mislim da tu nije bilo ništa osim strasti, požude i te neke rijaliti priče.

Dalila tvrdi da je Car bio nasilan prema njoj? Ne verujem u to. On jeste živčan i temperamentan, ali mislim da to nije istina. Možda je ona na njega skočila kao što se u poslednje vreme dešavalo u rijalitiju, ona ga izgrebe, pa je on odgurne, ali mislim da je nije maltretirao. Ne očekujem to od Filipa.

