ON JE JEDINI MUŠKARAC KOJI NIJE PLJUVAO PO MENI, A JA SAM GA PONIZILA: Dalila se NJEMU javno izvinila, briga je za Cara i Dejana

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević priznala je da joj je žao kako se ophodila prema jednom muškarcu.

Nakon odgledanog priloga odnosa sa svojim bivšim momcima, Dalila je otvorila dušu.

- Moram te pitati za Anđela Rankovića, znaš da je raskinuo sa Sandrom Rešić. Ako bi bila otvorena da mi kažeš, da li misliš da je ušao u vezu da bi se "oprao" od tebe - pitala je Ivana.

foto: Printscreen/Narod pita

- Ne verujem, jer nije imao od čega da se pere. On je jasno i glasno rekao kakve emocije ima prema meni, ali mislim da je ušao u tu vezu zbog pritiska. Niti je on momak za Sandru, niti je ona devojka za njega. Njoj treba pozbiljan čovek, neka stabilna ruka, jer znam da se dosta napatila. Anđelo je neko ko je sam za sebe rekao da voli da švrlja. Dosta sam se ogrešila prema njemu, ali imamo te neke zajedničke grupe, koje s vremena na vreme pošalju šta on objavi. Kad je bila ova afera za satove, snimio ga je drugar kako pije kafu i kako se vidi sat, pa ga je pitao: "Čiji je to sat?". Obrisao je posle, ali voli i on da pecne. Pogrešila sam i prema njemu mnogo puta, kad se nisam pozdravila sa njim napolju kad smo se sreli. Sve zbog Filipa. Mogla sam bez problema da se pozdravim sa njim, ali opet, probijao mi je mozak o Anđelu, jer smo tada bili zajedno. Nikad ništa loše nije rekao o meni - odgovorila je Dragojevićka.

- Je l' ti je krivo što se niste okušali možda u toj ljubavi? - pitala je voditeljka.

foto: Printscreen/Narod pita

- Nije mi krivo što se nismo okušali od ljubavi. Uvek sam govorila da ne bih volela da ga izgubim kao druga, ali sam ga na kraju izgubila. Mislim da sam i njemu pomogla da uvidi ko su mu pravi prijatelji u celoj toj gunguli. Marijana je znala šta se dešava, ali je negde navijala za Anđela. Ona meni govori to i napolju - dodala je Dalila.

- Ja sam njega tamo najstrašnije ponizila. Pet puta sam mu rekla: "Ti si moja najveća greška". Bilo je slatko i žao mi je što sam tako postupila prema njemu. Izvinila sam se i izvinjavam se opet. On je jedan muškarac koji nije pljuvao po meni, a ponizila sam ga - rekla je Dalila.

- E, to je muškarac - ubacila se Marijana.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:40 Dalila pokazala kako uživa u LUKSU posle rijalitija