PLAKALA SAM DANIMA, ON JE GRUB PREMA ŽENAMA: Bivša zadrugarka se GORKO pokajala zbog Filipa Cara, a onda PROGOVORILA o Dalili!

Bivša zadrugarka Ana Jovanović priznala je da joj je trebalo mnogo vremena da prestane da misli na Filipa Cara, s kojim je imala kratku aferu dok su bili u "Zadruzi 5".

Ona kaže da se kaje zbog svega što su imali pred kamerama i da se jedno vreme povukla u sebe da bi se "odljubila".

- Zaljubljivanje u Filipa bih obrisala jer sam kasno shvatila da mi je to obeležilo boravak u rijalitiju. On i ja nismo imali budućnost, ali sam to shvatila tek kad sam videla kakve igre igra sa svim devojkama s kojima započne bilo kakav blizak odnos. Počela sam svega da se sećam i sve me je dotuklo. Plakala sam danima zbog toga, pukla sam baš i trebalo mi je da se neko vreme povučem da bih sve svarila. Volela bih da ga nikad nisam upoznala.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li je on tvoj tip momka, kao što se priča?

- To nije daleko od istine, ali nije baš tako. Momci s kojima sam se zabavljala držali su me ko malo vode na dlanu. Filip nije takav. On je grub prema ženama, kako god to neko tumačio.

Kad si shvatila da nemate budućnost?

- Kad je mnogo počeo da mi se sviđa. Znala sam da će da obnovi vezu s Dalilom, ali sam mislila da ipak imamo šanse s obzirom na to da mi je rekao da mu se dopadam, da bi iskreno nešto sa mnom. Na kraju je to ipak bila samo faza.

S kim si ostala u kontaktu napolju?

- Sa svima s kojima sam bila dobra i unutra. Đedović, Fran i ta ekipa. Nikome se ne ulizujem, oni koji mi po energiji prijaju su i dalje tu. Ko mi tamo nije bio prijatelj, neće biti ni napolju.

Pričalo se da si s Mensurom u kontaktu, je l' to tačno?

- Nismo ostali u kontaktu. On i ja smo bili već u klimavim odnosima pre finala, tako da se samo tako nastavilo. Nemam ništa protiv njega, drag mi je, ali zbog situacije koju smo imali najbolje je da se to ne obnavlja.

A s Dalilom?

- Mislim da nema potrebe da nas dve budemo bliske, zapravo je to nemoguće. Ništa lično, samo su bile takve okolnosti.

Šta su ti najbliži rekli? Kako si se pokazala?

- Svi su zadovoljni, super sam se ponašala kakvih je devojaka bilo. Ne bih nikoga da komentarišem, narod je sve video, a najbolje od svega je što sam do kraja ostala svoja.

Da li bi se opet takmičila?

- Zasad ne. Imam planove, gradim karijeru i novac od honorara će mi za sve super doći.

foto: Printscreen/Zadruga

Bivša zadrugarka kaže da je tačno da je privlače problematični momci, ali neće po svaku cenu da bude s takvim profilom momka.

- Znam da se pričalo da sam samo s problematičnim muškarcima, ali to je zbog jednog kog su okarakterisali kao takvog. Meni jesu takvi momci seksi, ali nisam u fazonu da jurim takve. Ne jurim nikoga, uvek uđem u vezu ako vidim da ima hemije među nama i to je sve. Nikoga ne osuđujem, ničiji izbori mi nisu bitni, pa ne znam što se toliko komentarišu moji partneri - završila je Ana svoje izlaganje.

Kurir/ S.Telegraf

