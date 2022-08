DALILA SE UKLJUČILA U EMISIJU GDE JE BIO ANĐELO RANKOVIĆ! Evo šta mu je javno poručila Dragojevićka: Zbog tebe sam imala PROBLEME!

Dalila Dragojević uključila se u emisiju gde je gost bio Anđelo Ranković kako bi dala svoj sud o njihovom odnosu.

- Moram da pitam Anđela, da li stvarno nisi mogao da ispratiš Dalilu? - upitala je gledateljka

- Nismo mi bili u vezi da bih ja nju pratio. To je bio flert, strast, Nisam ja imao šanse, nije bila nijedna, ona je izabrala svoj put. Izgubila je svoju šansu kada se pomirla sa Filipom ikao je bila u priči sa mnom - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imali su oni ljubav i zaluđenost, video sam ja to, ali prvo i glavno je bila ta ljubav, on nije mogao da se odovoji od nje koliko god su pričali da žele da prekinu. Proradio je i njemu ego kada smo se mi muvali.. Svi smo pretpostavili da će to pući, jer se sve desilo, bilo je najgorih stvari i reči - pričao je Anđelo, a potom se oglasila Dalila.

- Niko Anđela nije zvao na piće, ja sam odgovorila na pitanje. Ja njemu nisam nanela zla iako je on umislio to, a moram da kažem da sam imala problema zbog njega, a on je pomno pratio šta se dešava kod mene. On je hteo da se pozdravi na Košutnjaku, ali ja nisam - rekla je Dalila.

foto: Kurir/Ana Denda

- Ja ne želim da ostavljam prostor ni za šta. Ona je sama rekla da je igrala igru. Nemam ništa loše, prihvatam izvinjenje - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/K.Đ.

