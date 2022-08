MARIJANA ZONJIĆ OTKRILA ZBOG ČEGA SU RASKINULI JOVANA MISICA I STEFAN: Ovo je glavni razlog kraha njihove veze, sad je sve JASNO

Fanovi Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića kao glavnog krivca za raskid njihove veze označili su Mrijanu Zonjić za koju se spekulisalo ida mu je bila kombinacija u "Zadruzi 5".

Scena kako oboje nestaju iza jednog zidića, kao i da ona nakon toga traži vlažne maramice, sveje navela da posumnjaju da su imali odnose.

Marijana Zonjić sada otkriva da li je ona glavni razlog raskida Jovane i Stefana, kao i pravi razlog zašto je njihova veza pukla.

Da li znaš da su Stefan i Jovana raskinuli?

- Da, videla sam...Pa očekivala sam iskreno. Jovana je super devojka, sve pohvale za nju. Ali mislim da Stefanu nedostaje stari život, pa saosećam sa njim.

Da li misliš da si ti bila razlog njihovog raskida?

- Ma zašto bi zbog mene nju ostavio? Ljudi mi šalju poruke i prete mi kao da smo Stefan i ja u vezi... Mi smo drugari i ničega između nas nije bilo, da bi on nju ostavio zbog mene

Da li si se čula sa Stefanom nakon svega?

- Ne. Imamo zajedničke prijatelje pa uvek to bude spontano... Nikada sa nekom namerom.

Podsetimo, Stefan Karić je pre dve večeri sve šokirao kada je gostujući u emisiji "Narod pita" javno otkrio da je raskinuo sa Jovanom Ljubisavljević jer je vršila pritisak na njega:

- Sve što je lepo ima kraj, tako je najbolje za sve nas, nisam najbolje psihički. Želim da se osetim slobodan, ne želim da me neko davi. Iz straha da me ne izgubi ona me je izgubila - rekao je kratko Stefan.

