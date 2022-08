DEJAN I DALILA SU UŠLI U ZADRUGU KAO PRODAVCI LUBENICA Car ispljuvao Dragojeviće, njemu poručio: Spomenik u Veterniku da mi DIGNEŠ

Filip Car bio je gost u emisiji "Narod pita" gde je govorio o svom učešću u "Zadruzi 5" prisećajući se i veze sa Dalilom, ali i svog odnosa sa njenim suprugom Dejanom

Voditeljka Ivana Šopić najpre je pitala Cara zbog čega je "udarao" na svačiju porodicu, a svoju je tako brižno čuvao:

- Ti si neko ko je uvek isticao da ti je najgore kad ti se udari na porodicu, a u žaru konflikta su ti Dalila i Dejan rekli da ti je mama ku*va, i Maja je isto umela. Šta ti je porodica rekla? - pitala je Ivana, a Filip je odmah odgovorio:

foto: Printscreen

- Neke stvari koje nikad nisam mogao opraštati i opravdavati sam u rijalitiju nekako vrlo olako prelazio i to je jako loše jer čovek gubi sebe. Sa njim sam bio korektan posle - rekao je Filip.

- Slikali ste se na instagramu i pljuvali zajedno Dalilu - rekla je Ivana

- Ne mogu reći da su oni meni to radili, a ja njima nisam. Ja budem mnogo gori nego svi oni, ali moji roditelji nisu tome davali na važnosti. U tim momentima ih je i pogađalo i jako su zamerali, ali moja porodica su prvenstveno ljudi koji nikad nisu davali izjave, pojavljivali se, pljuvali i pričali loše, dok smo imali učesnike čiji su roditelji veći faktori od njih samih - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što nisi mogao dostojanstveno da primiš taj šlag? - pitala je Ivana i podsetila Filipa na situaciju kada je Dragojević hteo da mu zalepi šlag u lice:

- U paketu su ispali budale, pogrešili su oboje. On je oprostio ženi što je sa mnom, meni ne treba od njega šlag nego spomenik u Veterniku. On joj je opostio javnu prevaru sa mnom i opet si je prihavtio. Tu je on pogrešio, ona povrežena, kivna i gnevna podupire njega u tome svemu, a ja vidim njegovu nameru i gospodski se udaljim sa jednog na drugi kauč. Ko treba neka prima, ja nisam bio tamo da primam. Nisam ja bio u Severnoj Koreji. Ja bih prihvatio šlag od nekoga za koga sam smatrao.. Nisam ja trebao da primim taj šlag - odgovorio je Car, a Ivana ga je podsetila da je on Dejanu prvi naneo štetu započevši vezu s Dalilom:

foto: Sonja Spasić

- Ti si njemu prvi napravio problem, pa tebi taj šlag nije trebao neki problem da napravi. Jesi li si iskompleksiran? - pitala je Ivana otvoreno, a Car nije krio istinu:

- Kako nisam, ja sam uvek govorio za sebe da sam iskompleksiran. Ako si bolji od mene, pametniji, ovakav onakav, čemu da staviš mene i nju na kauč i da lepiš šlag meni i njoj. Nisam dozvolio to jer sam mu napravio mnogo veću uslugu koju je tek sad video. Na kraju je on krenuo da me gađa šlagom, da se baca, a ona je krenula da me šutira i nakon 20 dana ja opet dođem i rešim im problem, prihvatim ženu i njega oslobodim. Rezime svega je da je Dejan slobodan, srećan, pomiren sa porodicom, osvojio je simpatije čitavog Balkana, pobednik je Zadruge. Dalila se rešila okova, toksičnog braka i svega. Oni kad su ušli meni su izgledali kao da idu na pijacu lubenice da prodaju, a izašli su zgodni, mladi, poželjni, lepi. On uzeo nagradu, a ona kuću - rekao je Car.

- Mnogo mi je žao što sam gledala onaj klip. Samo me interesuje šta bi radio da si bio na Dejanovom mestu? - pitala je gledateljka:

- Kad bi svi bili iskreni i govorili kao ja daleko bi stigli. Ne znam u kojem momentu mislite. Ne znam, ne znam šta bih rekao. Ispu*io bih sam sebi ku*ac - odgovorio je Filip.

foto: Printscreen

- Bili bi mrtvih - rekla je gledateljka.

- Ne bih ušao sa ženom u rijaliti, ja nisam neko ko eksponira medijski braću, oca, majku, porodicu javnosti. Ja kad sam se doveo u situaciju da budem deo toga ne moram i svoju porodicu da dovedem do toga. Niko nije imao priliku da bude u kontaktu sa mojom porodicom, a kamoli da mi porodica učestvuje u rijaliti ratovima. Mislim da se puno bolje osećam od njih, ne idem da skupljam auta i pse, ne komentarišem ih i ne govorim da je Dejan folirant. Ne živim život koji žive neki ljudi, ne iskačem iz paštete i nisam ljut. Nisam mislio da će ona propasti nakon raskida, a i smatram da devojka od 28 godina neće da propadne emotivno i psihički nakon toksičnog odnosa. Ja nisam momak za nju - odgovorio je Filip.

Kurir.rs

Bonus video:

00:46 Filip Car podelio dirljiv video o Maradoni