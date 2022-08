HAOS! MAJA MARINKOVIĆ Caru vadila OČI, Zolu pocepala i IZGREBALA! INTERVENISALA POLICIJA (FOTO)

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola otkrio je da je Maja Marinković i napolju agresivna prema Filipu Caru, kao što je bila u rijalitiju, te ispričao kakvu je dramu doživeo u petak uveče, kada je Takijeva mala sa Carem bila kod njega u hotelskoj sobi i nasrnula na obojicu.

foto: Prinztscreen/Pink

- Udarna vest nedelje jeste to pomirenje Filipa Cara i Maje Marinković - konstatovao je Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita", u kojoj je gostovao Zola, koji je otvorio dušu i progovorio o njihovoj obnovljenoj vezi. Fino je čuti da su se pomirili, ali nije tako. Ovo su nokti. Slušajte ovo! Ja sam u petak uveče morao da zovem policiju na Voždovcu. Zbog njenog nekontrolisanog ponašanja, ja nisam znao šta da radim. Tu noć koju sam prošao s Filipom, Majom i mojim drugom nisam nikada! Uspeo je nekako da se razdvoji. Devojka šta je radila... Spopada ga, maltretira, zove oca i priča da je on maltretira. U jednom momentu u hotelu u kom se ja nalazim, u sobi, pepeljara puna pikavaca, uzela je celu, kad je podera u zid gore. Komad je pogodio u glavu ovog mog druga, ostao je čovek živ i zdrav. Zola tvrdi da je i on prošao s povredama samo zato što je po- kušao da ih razdvoji. Car je hteo da joj pruži drugu šansu. Ona njemu priča da je on nju diskvalifikovao iz "Zadruge". On meni govori da je on sam sebi kriv, jedva sam ga jutros doveo do druge lokacije. Snimamo spot za moju novu pesmu Lažni kum", on je glavna uloga, a i za to mu pravi problem... Njih dvoje se raspravljaju na krevetu, ona ga napada, on joj kaže: "Nemoj zvati oca da mu praviš problem." Imao sam ja taj problem s nekom takvom osobom M. K. Ona Takiju govori da je Filip maltretira, a tu svedoci moj drug ja. Šta bi mogao otac da pomisli tada? Ja vam se kunem u sve na svetu, niko je pipnuo nije, ona je odjednom krenula da pravi haos... Sedimo na krevetu, ona njemu kreće da kopa oči, ja uzmem telefon da snimam. Ona me je provalila da snimam, bacila mi telefon, pa krenula mene da grebe. Na kraju sam morao da zovem policiju Voždovac - zaključio je Zola.

kurir.rs

Bonus video:

03:45 Lazar Čolić Zola