FILIP CAR IZABRAO NAJMORALNIJU DEVOJKU RIJALITIJA! Dalili i Maji nije dao ni šansu, Anđelu izostavio, a ovu zadrugarku je IZDVOJIO

Bivši rijaliti učesnik Filip Car otvoreno je govorio o zadrugarkama sa kojima je živeo u prošloj sezoni.

Filip je dobio pitanje gledateljke da izabere najmoralniju devojku u "Zadruzi 5", a da to ne bude Anđela Đuričić.

- Možda Zonjićka, šalim se. Stalno nešto moram da poredim. Svašta se pričalo šta je jedna devojka radila napolju, na samom početku rijalitija šta je napravila, ali mala Milica Veselinović. Jeste da je ušla mlada, imala s*ksualni donos, unosile su se informacije, ali otkako je izašla napolje nisam video da visi po portalima sa momcima. Ona je imala samo odnos sa Mensurom. Konkurencija je katastrofalna - govorio je Filip, pa dodao:

- Sanja Grujić je napela na mene, ja sam je gotivio i branio. Bila mi je draga, bila je lik. Sanja Grujić je svašta pričala o svom životu tamo. Pre neki dan je bio klip kad joj je Fran rekao: "Curo, da li znaš da si pod kamerama?". Ona je imala situaciju gde za jednu cigaretu pokaže s*su Luksu. On je imao te klošarske fore prema devojkama kojim može da bude tata. Jako teška priča sem Anđele. Ona se pokazala u rijalitiju kako se pokazala. Ja ne znam o kome da pričamo. Ove što su se pokazale i ranije ispale, mogu da navedem malu Magdalenu, ali ja ne znam ništa o tome. Mnoge sam ja video u "Zadruzi" da su korektne - pričao je Car.

- A Sandra Rešić? - pitala je gledateljka.

- Sandru sam zaboravio. Ja ne znam kako je meni blokirao mozak. Sandru ću naravno da navedem. Je l' vidite da sam sav otekao? - rekao je Car.

- Meni je Maja ima mnogo ružniju prošlost nego Dalila. O tom Dejanu ne znam da li se vraćaš ako je nešto loše? Tebi je bilo kako je bilo i ne vraćaš se. Dejan je video da može da zavrti priču i to je to. On je tebi hteo da zalepi tortu, strašno. Ti si meni bio najgotivniji lik - govorila je gledateljka.

- Ja ću reći moje najiskrenije mišljenje, trenutno imam jako loše mišljenje i o Maji i o Dalili, ali i one o meni - dodao je Filip.

