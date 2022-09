PROCURIO SNIMAK KAKO SE DALILA LJUBI SA NOVIM DEČKOM: Pala u zagrljaj Mininim bivšim, sve pucalo od strasti

Dalila Dragojević organizovala je gala proslavu svog 29. rođendana na kom su se pojavili mnogobrojni bivši zadrugari.

Bivši dečko Mine Vrbaški Luka Nikolić pojavio se nešto kasnije po odlasku medija, kako ga ne bi uslikali, ali ga je slavljenica ipak uhvatila u snimku na svom Instagram profilu.

- Ne smem da otkrijem kakve želje imam. Neka to ostane za mene. Zaljubljena jesam. Rođendan se danas slavi zbog nekih mojih prijatelja koji su danas stigli iz inistranstva. Tako da to nije zbog godišnjce, ali možemo i to da slavimo. Slavim rođendana dva, što bi se reklo - jedan kad se rodila, jedan kad se tebe oslobodila, šalim se malo - rekla je Dalila.

Dragojevićka je dugo držala javnost u neizvesnosti, ali nije računala na peh svog druga.

Đole Kralj je, naime, na svom Instagram profilu objavio delić atmosfere, a na snimku se jasno moglo videti kako se Dalila i Luka ljube, što mnogi mogu da protučače da je u ljubavnom odnosu s njim.

Malo potom Đole je snimao lajv prenos sa rođendana, te je uhvatio Dalilu i Luku kako sede jedno do drugog.

kurir.rs/pink.rs