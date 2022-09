"ZNAM DEVOJKE KOJE TO RADE BESPLATNO" Velika ISPOVEST Elektre Elit, OVE STVARI o njoj mnogi nisu znali, spomenula i NJU!

Transrodna pevačica i deklarisana prostitutka Elektra Elit nedavno se vratila zbog poslovnih obaveza u Srbiju, a ona je sada progovorila o svim novostima u njenom životu.

- Sad se sve promenilo od kada sam došla, uradila sam duet sa Minom Vrbaški, obaramo sve rekorde, pesma se zove ,,Mama". Pesma je zlata vredna... Ovde imam zakazan Europrajd, pa ćemo videti šta će biti, održaće se. Mislim da treba da se održi, ne treba da dolazi do ovakvih situacija. Moj koncert će biti najbolji koncert, dovoljno je da dođem samo ja, ne treba ni da pevam.

Budući da je Elektra uradila nove silikonske grudi, zanimalo nas je koliko ima kubina i da li joj je teško sa njima?

foto: Kurir

- Ja sam to malo povećala, mic. Ja sam čekala doktora šest meseci, sad trenutno imam po dve kile, ali od januara idemo na tri-tri kile, mene lože velike stvari.

- Mnogo mi se ljudi javilo i pevača, i tiktokera, sa drugih televizija, nismo ovako očekivali, pesma je vredna pažnje, radi se o balkanskom sinu. Marina Visković mi se javila i pružila mi je podršku. Mi imamo dovoljno pesama i za album sada, ali sledeći plan je da u novembru/decembru objaviću baladu, ali kada je budete čuli, biće vam sve jasno. Upoznaćete drugu Elektru.

Da li ćeš zaista ući u Zadrugu?

- Kao gost na jedan dan ili narod pita, vrlo rado, tamo ima dosta učesnica koje ja poznajem, ali na duže staze, ne, nije mi potrebno.

Kako su deca reagovala na tvoj posao?

- Moja deca mene prate u stopu, oni su čuli pre dva meseca, mama mi je bila, bile smo na kafi, rekla mi je: ,,Samo tako nastavi", kada je roditelj pored tebe tu, podrška druga ti ni ne treba.

- Kada bih živela ovde sa decom, bilo bi drugačije, ali Diva je na Tajlandu, Oskar je krenuo u školu, počeo da radi sa 17 godina, već imaju svoje obaveze. Moja deca me zovu tata i to će tako da ostane do kraja života. Treba imati i polako spremati za tako nešto, to je za svakog roditelja šok. Ja sam otišla u inostranstvo, stvorila sam i više nego dovoljno, možda je i to taj uspeh, što ne može ni da te pomeri, ja sebe stvarno volim, ako to ne radiš, naj*bao si.

foto: Printscreen Mondo

Da li ti se nekad desilo da pružiš usluge, ali da ne naplatiš?

- Znam puno devojaka koje rade bez para, ja to stvarno ne praktikujem, niti želim, jer to nije prostitucija onda.

Kurir.rs/Republika.rs