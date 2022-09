ISPOVEST OCA ADAMA LABUNSKOG: Progovorio o njegovom sukobu sa Ćertićem, pevanju i ovo ga brine: Sve su trčale za njim, sad NIJEDNA

Adam Labunski, aktuelni učesnik nove, spektakularne šeste sezone Zadruge, otkako je kročio na imanje, nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Jedan je od učesnika koji su prvi upali u probleme sa cimerima, ali i svađe koje su bile na ivici incidenta. Njegov okršaj sa Urošem Ćertićem prepričavao se danima, ali i njegovo kako zadrugari kažu 'preterano pevanje' koje je dovelo do mnogih sukoba.

foto: screenshot

Ovim povodom, Igor Labunski, Adamov otac, oglasio se i dao svoj sud na sinovljevo učešće.

- U samom startu nisam bio za to da uđe u rijaliti jer sam brinuo kako će se snaći. I sam sam muzičar, znam kako to ide kada krećeš od početka. Poznat sam u Makedoniji, ali u Srbiji nisam. Kada su ga zvali bio sam protiv jer sam mislio da on neće moći da se snađe sa 'beogradskim vukovima'. Adam je u samom startu bio i za i protiv, ali je ipak prelomio i ušao na velelepno imanje... Mi živimo već 4 meseca ovde kako bi njemu pružili podršku i pomogli mu da osvoji Srbiju. Smatrao sam da će mu Zadruga pomoći i popularizovati, a samo pojavljivanje na Pink televiziji znamo koliko znači, a i njegov početak je bio na Pinkovim zvezdama...

foto: ATA images

Adamov otac je otkrio i šta ga je savetovao pre samog ulaska, ali i progovorio o sukobu sa Urošem Ćertićem.

- Iako sam mu tata i mentor, jer svemu što zna o muzici sam sam ga učio, nisam pristrasan. On možda nije najbolji pevač, ali je kao paketić dosta kvalitetan. Tokom takmičenja u Pinkovim zvezdama, sama Ceca je govorila o tome i hvalila ga kao kompletnog izvođača. Voleo bih da ne bude 'anonimus', ja sam poznat u Makedoniji, ali u Srbiji nisam, što ne bih voleo i sa njim da bude slučaj. Zaista bih voleo da uspe u regionu. Savetovao sam ga da se ne zamera, da peva kada ga zamole... Malo je dosadan u tom smislu, eksponira se i kada treba i kada ne treba. Možda je Uroš malo i bio u pravu, jer ispada pomalo naporan sa tim svakodnevnim pevanjem. Zaista, iako sam otac želim da budem što realniji kada je moje dete u pitanju. Mi svakodnevno gledamo i pratimo sve što radi...

Adamov tata otkrio je ko mu se dopada od zadrugara i za koga smatra da može da bude dobar i iskren prijatelj njegovom sinu.

foto: ATA images

- Gledao sam malo pre neki klip gde Adam peva Kristijanu... Video sam Emila i deluje mi kao drag lik, nema zla u sebi i dosta ga štiti. Peca i Neca mi deluju u redu i kao nekoga ko stoji čvrsto uz Adama. Peca mi deluje super i bori se i za sebe i za druge koje voli sa nekim potpuno dobrim stavom. Zorica je neko ko nam je prijatelj godinama i uvek je realna kada je on u pitanju, uz njega je šta god da se desi i to nam mnogo znači.

Igor Labunski je na samom kraju otkrio, koji bi savet dao svom sinu, da ovoga trenutka može da razgovara sa njim.

- Voleo bih da se malo opusti, da bude spontan i svoj. Da ga malo više drugi traže, a ne sam da se nameće. Devojke su uvek trčale za njim, a sada nema ni jedne, što mi je jako čudno, ali verujem da mu treba malo vremena da shvati kako treba da reaguje u pojedinim situacijama jer je ovo početak. Da sam ja unutra bilo bi drugačije jer ipak imam više životnog iskustva u svemu. Uroš je jak govornik, ali ja bih sigurno u jednoj rečenici znao sve da mu kažem i objasnim.

Kurir.rs/Pink.rs