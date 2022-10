ŠOK INTERVJU FILIPA CARA! Otkrio šta stvarno misli o Kristijanu Goluboviću, Zvezdanu, a tek šta je rekao o Janjušu, Dalili i Maji

Mnogi su očekivali da će Filipa Cara gledati i treću godinu zaredom u rijalitiju ,,Zadruga", međutim, bivši zadrugar još uživa u slobodi komentarišući nove zadrugare, pogotovo žestokog momka poput Zvezdana Slavnića, za kog misli da je na ivici, a kad se to desi, gledaćemo krvoproliće uživo. Car tvrdi da je Zvezdan žešći frajer od Kristijana Golubovića, kojem se sve svodi na priču koja više nikome nije interesantna.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zvezdan Slavnić kad prezupči tamo, postrojiće sve redom. Postrojio bi i Kristijana da je ostao. Za rijaliti nije osoba koja se hvali da je ubila deset ljudi poput Golubovića. Zvezdan, s druge strane, srami se i stidi svojih postupaka, o detaljima neće da priča, svestan je šta je uradio. Kristijan je 100 puta ispričao jednu priču svaki put drugačije. Noktaricom su sekli ljude, meni je to suludo da gledam i slušam u rijalitiju. Dok sam bio tamo, izbegavao sam pab, to više nikom nije zanimljivo - tvrdi Car.

Gotivio si Kristijana Golubovića, međutim, to se promenilo?

- Mišljenje kakvo sam imao o njemu više nemam i tako ne mislim samo ja, veći Čorba, Mišel, svima je pao u očima zbog ponašanja, sve je gori i gori. On kaže jednu dobru o meni, pa pet loših. Bio sam fer prema njemu, a on gazi preko ljudi, smatra da je najjači čovek na svetu, da mu niko nije ravan. Niti ga pljujem niti ga hvalim, ali otkad je ušao ništa mi se ne sviđa s njegove strane.

Kako komentarišeš Kristijanov napad na Aleksandru Nikolić?

- To je samo jedna u moru situacija zbog koje mi se Kristijan zgadio. Podržavam Dejana što je ustao i stao na stranu devojke, smatram da Aleks nije kriva u tom konfliktu. To šta joj je govorio je strašno, nema potrebu za tim, ne znam što će mu to, možda zbog Tik-tok pregleda napolju, preko kojih zarađuje. Čemu prozivanje ljudi koji ti nisu ništa uradili, pogotovo ona, koja je čak u jednom momentu u prošloj sezoni rekla da joj se Golubović sviđao.

Da li bi ušao u "Zadrugu" da rasturiš Majinu vezu s Markom Markovićem, kao što je ona tebi s Dalilom Dragojević?

- Maja, bila sama ili s nekim, 100 odsto sam siguran da ne bih bio s njom. Ne bih ušao tamo na konto Maje, a ni zbog Dalile. To je prostor koji je otrovan svim otrovima, nema tu mnogo planova, sve padne u vodu. Super sam i sve je OK dok ne predem preko tih vrata, onda doživim neku drugu dimenziju i poludim skroz. Tvrdim da Maja nije zagrejana ni za koga, Marko joj je trofej, kao i Peca. S Majom je vrlo lako ostvariti kontakt i stupiti u odnos. Nije loš čovek u duši, ali radi postupke koji su katastrofalni. Za nju bi bilo najbolje da pokaže da jednu sezonu može da bude sama, za njeno psihičko i fizičko stanje. Naš poslednji susret u hotelu je krenuo naopako. Čim je zaspala, pobegao sam. Slagao sam da baka mora hitno na operaciju u Hrvatskoj, a bio sam na Novom Beogradu.

Kako izgledaju tvoja i Janjuševa druženja, ne odvajate se jedan od drugog?

- Kad Janjuš i ja pričamo o bivšim ribama, to je piš živi, uvek je neko zezanje. Najsvežije mi je evo neki dan -26, trebalo je da bude godišnjica moje i Daliline veze da smo ostali zajedno. Janjuš i Zola su mi spremali iznenađenje za taj dan, znam da su pripremali nešto. Hteli su njoj da pišu da je taguju u stori, pomerili su mi glavu raznim sprdnjama, ali, da stvar bude gora, prespavao sam ceo dan, niko nije mogao da dođe do mene, eto, najgori sam od svih. Kad smo se pomirili Janjuš i ja, shvatili smo kakve smo budale bili, Maja nas je napravila konjima. Bili smo zajedno u restoranu kada su dve gospođe prišle da se slikaju, zapalio sam posle slikanja i ostavio njega s njima dvema, poludeo je. Imam malu, ali bratsku ekipu oko sebe - Zola, Šebez, Bora, Dukić, to je to.

Da li ćeš posle Dalile moći ponovo da voliš, imaš normalnu vezu?

- U moru loših odnosa koje sam imao, evo, i u poslednje vreme, poslaće mi bog, nadam se, a ja ću znati da prepoznam i cenim. Ne mora biti da je dobra ako je bila s dvojicom u životu, ali da nije ostavila muža radi mene, da nije ne znam šta radila, da je malo skladna, što moj primitivan mozak može prihvatiti kao ženu, eto, ne tražim puno. Nadam se da će mi bog poslati normalnu, kao što je Jovana Ljubisavljević bila u četvorci, Anđela Đuričić u petoj sezoni. Moj problem je što u tom prostoru tamo hoću sve i hoću odmah, zavozam se, lako to sve poberem i, naravno, ove normalne odmah pobegnu - zaključuje Car.

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

