"NIJE DA NEĆEŠ NEGO NE MOŽEŠ! IMAŠ EREKTILNU DISFUNKCIJU" Uroš Ćertić raskrinkan pred svima, pa priznao koji problem ima (VIDEO)

Uroš Ćertić i Jelena Golubović zaratili su na krv i nož za vreme porodičnog sastanka.

Uroš Ćertić kao ovonedeljni vođa prokomentarisao je za porodičnim sastankom ko od zadrugara najviše prikriva emocije. Tu se javila i Jelena Golubović, koja je negodovala Uroševo izlaganje, pa je došlo do žestoke svađe.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovoj nakazi (Jeleni), koja decenijama vređa potomstva, bih želeo da bar na sekund oseti šta je ljubav i emocija. Želim ti posle svih boleština, da osetiš, bar na sekundu, sem mržnje, oseti još neku emociju. Ša, ti si video šta ja pišem i radim, kazao si da smo slični - rekao je Uroš.

- Ti ne možeš da napreduješ, sve si gori i gori, iz rijalitija u rijaliti - kazala je Jelena.

foto: Printscreen

- Ja sam isti, kao što sam bio. Poštujem pravila, hodam po tankom ledu. Neke od vas, nemam gde da sretnem. Za neke koje govore da smo iz istre branše, nisam ih sreo nikada ni u pozorištu. Nikada nisam bio u vezi u rijalitiju, niti bio diskvalifikovan. Pokazao sam sve emocije ovde, u pravu ste. Rekao sam da sam u glavi zauzet, da me niko ne zanima. Planiram da budem sa tom osobom, kad izađem odavde - rekao je Uroš.

- Nije da ne želiš, nego ne možeš da je*eš - rekla je Jelena.

- Ne varam simpatiju, devojku, nikada. Ja sam u glavi zauzet. Ne postoji osoba sa kojom bih bio, osim sa njom. Dok ne izađem, ja ću se držazi toga da imam nekog, do koga mi je stalo. Neću ničiju igru da sabotiram. Da li se meni ne diže? Možda.

- Sam si rekao da imaš erektilnu disfunkciju, a glumiš poštenje - rekla je Jelena.

- Možda. Sa nekim žena ovde više ne provodim vreme, kao što sam to činio pre. Naveo bih Sofiju Unu. Ona prikriva svoje emocije. Mislim da joj nedostaje neko ko nije ovde, to je to - rekao je Uroš.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 Uroš Ćertić napustio Palatu pravde