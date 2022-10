KULIĆKA NAPRAVILA HAOS U BELOJ KUĆI! Ušla u OKRŠAJ sa Zolom: Ti si prikriveni, a Ivan transparentni OLOŠ! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola, Miljana Kulić, koji su ušli rijaliti, i Maja Marinković ušli su u klinč zbog sukoba koji se desio napolju.

- Miljana ti si ljuta na Zolu, jer te je žestoko isprozivao sa Janjušem na Tiktoku. Zola objasni šta se to desilo - pitao je Darko.

- Oni su sada dobri? - pitala je Maja. - Mnogo više stvari ste rekle vas dve jedna drugoj, nego Janjuš i ja - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi smo uvek bile dobre - rekla je Maja.

- Mene je Maja razočarala kada je bilo ono sa bivšim suprugom Aleksandre Subotić. Nisam znala da je spala na te grane...Takođe, razočarala me je kada me nije pozvala dok sam bio. Što Bojana nisi posavetovao da ne iskorišćava starije žene za novac? Nema šta ja da posavetujem Maju - rekla je Miljana.

- Koje starije žene - pitao je Bojan. - Ivanu Šašić i onu sa koje si prešao - rekla je Miljana. - Zola, pričaj šta si isprozivao i koga - rekao je Darko.

foto: Printscreen

- Kakva ekipa, takav meč - rekla je Maja.

- Svi su mi pisali na Tiktoku da ste se ti i Bebica smejali meni i mojoj frizuri - rekao je Zola.

- Da li ti misliš da si ti meni i Bebici u glavi - pitala je Miljana. - Ja sam se čuo sa tobom da te iskoristim, da se vidi i to je to, nemoj me podbadati, je l' si srećna sada - rekao je Zola.

- Kao da svet ne zna da smo on i ja bili u kazinu, pričao je budalaštine i anegdote iz kazine koje nisu istinite...Bebica je pre svega dobar čovek i pokazuje to na delu. Bio je uz mene kada mi je bilo najlepše - rekla je Miljana.

- Evo ja sam najveća sirotinja i beda, eto. - rekao je Zola.

- Ti ispadaš sada ovako sirotinja. On je mogao da uđe i da vidi da li smo Bebica i ja okačili, ali ne, odmah je pljuvao - rekla je Miljana.

- Je l' smo se dogovorili da ćemo biti u okej odnosu, da nećemo imati ništa - pitao je Zola.

- Nikada se to nismo dogovarali - rekla je Miljana.

- Sad mene to nervira. Nek bude da sam sve najgore, ne intresuje me, pričali sve i svašta o meni. Ali, kad me neko ovako gleda u oči i kada može ovako iskusno da izbegne sve - rekao je Zola.

- Ti i ja smo se čuli onda i posle toga ne, ne znam sa kim si ti pričao, sa Miljanom Kulić nisi - rekla je Miljana.

foto: Zorana Jevtić

- Ispada da si se ti iza leđa Bebici čula sa Zolom i dogovorili. Je l' to istina - pitao je Darko.

- Samo smo se jednom čuli. Ti u sekundi izmisliš - rekla je Miljana. - Kad ste se čuli, kad se to desilo - pitao je Darko.

- Znam da je ona sa njim sve vreme. Ne želim da budem Darko ovde neko ko će se upuštati u neke laži...Miljana i ja smo imali kontakt, jadala mi se za neke stvari, plakala mi je. U prethodnih deset dana me je zvala preko 50 puta - rekao je Zola.

- I Milica Kemez je videla ko koga zove, ja sam ti samo rekla da si sladak i da me podsećaš na nekoga - rekla je Miljana.

- Je l' si ti plakala i rekla mi da ti je glupo da se ponašaš tako i da budeš sa njim, jer je bio dobar prema tebi - pitao je Zola.

