PAKLENA TROJKA! Miljana prebacila Ivanu što nema osećaj, Zola ih OBOJE OSUDIO, a onda je tek usledio Kulićkin odgovor! (VIDEO)

Pošto su Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ušli u Zadrugu 6, odmah je krenuo haos sa ​​​​Ivanom Marinkovićem, s kojim Nišlijka ima dete.

- Miljana je rekla da je glavna razlika između Zole i Ivana to što je Zola prikriveno zlo, a Ivan transparentno - prokomentarisao je Darko.

- Ivan kaže sve otvoreno, da ga ne zanima dete, da nema osećanja, a Zola sve prikriveno. Ivanova poseta me nije uzdrmala, nego to što nema osećanja prema detetu, odvratno se ponašao - rekla je Miljana.

- Razgovarali ste u pušionici, otvoreno ti je priznao da nema osećaj prema detetu i rekao je da će možda nekad steći, ti si mu rekla da nema osećaj ni prema detetu iz prvog braka - dodao je Darko.

foto: Printscreen

- Naravno, i sam je rekao da nema osećaj, što se tiče prvog deteta, isto nema osećaj. Kad nema za prvo, neće imati ni za drugo. Neka ostane kako on kaže, da nikad nismo bili zajedno. Ja imam zlatno dete, to niko neće moći da mi oduzme. Sramota me je što pozdravlja pse, a nema osećanja prema detetu. Sramota me je budalaština i laži - istakla je Kulićeva.

- A što bi tebe bilo sramota što otac njenog deteta nema osećaj za dete, to treba njegova sramota da bude? Ima zlatno dete kao što je rekla - ubacio se Zola.

- Naravno, to je pozitivan ishod. Ali da mogu da vratim vreme, ovog čoveka ne bih ni pogledala. On kaže da je donor, da nije otac. Kad bih mogla da vratim vreme, ne bih bila sa njim - dodala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam negde i najavio da Miljanu gledam kao i svakog novog učesnika, bez obzira na to što nas veže dete - rekao je Ivan. - Kad je nas vezalo dete? - odbrusila je Kulićeva.

- Ja mislim da kad bismo stajali ovde da bi njegov sin pre prišao meni, nego njemu - ubacio se Zola.

- Nikada, odvratan si bio prema njemu - nastavila je Miljana.

- Da se ne lažemo, nisi ni ti pokazala neku veliku ulogu majke, imaš sreću što imaš Mariju - rekao je Zola. - Kakva god da sam majka, bar sam se borila, dok Ivana ne zanima. Borila sam se, borim se i dalje. Ostvarila sam mu sve što jedno dete treba da ima, a Ivan nije to uopšte pokazao. Najbolja sam majka na svetu. Ti si udarao na patetiku, da te otac nije zvao, sve si slagao. Željkova je situacija realna, on oca ne viđa, a tvoj otac je tebe želeo da vidi, zvao te je u Nemačku da radiš - uzvratila je Miljana.