"JANJUŠ DAVAO KIFLICE, CAR PRAVIO PLJESKAVICE, ČORBA KUVAO SUPICE, A ŠTA JE OVO?!" Maji Marinković hvali bivše momke na sva usta!

Maja Marinković pričala je sa Zoricom Marković pred spavanje o tome šta je zapravo muči.

Požalila joj se na Bilala i kako je nemaran prema njoj, a to joj ne odgovara.

- Na žurci sam mu dala 300 dinara pa još 100 dinara, a on se nije setio da mi kupi piće - rekla je Maja.

- Nije u redu. Nema on navike, nema osećaj za to, to ne očekuj. Znaš kad sam primetila da je zagrizao. U hotelu on sedne na zemlju i sagao glavu. Pitala sam ga šta mu je, rekao je da mi ne može reći. Rekla sam mu da ti priđe on je odlučio da spava - rekla je Zorica.

- Znam da mu se sviđam, ali kako se ne seti. Ja nisam navikla na to - dodala je Maja.

- Ima mozak kao da ima 4 godine, ne branim ga - rekla je Zorica.

- Kako me je Janjuš pitao za kiflice, Filip završi kupovinu odmah pravi pljeskavice, Čorba mi kuva supice, a šta je ovo? - upitala je Maja.

- Nema naviku - dodala je Zorica.

- Pa ja to ne mogu, uvedite kuvara nekog - rekla je Maja.

