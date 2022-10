MARINKOVIĆEVA DEVOJKA OSULA PO MILJANI KULIĆ: Jelena joj udarila na NAJBOLNIJU tačku, pa priznala kako je Ivan prestao da PIJE!

Devojka Ivana Marinkovića Jelena Ilić komentarisala je odnos svog momka i njegove bivše Miljane Kulić sa kojom ima dete.

Jelena kaže da Miljana i Ivan nikako nisu mogli da nađu zajednički jezik što se tiče deteta, kao i da ga je ona nagovarala da se nađu.

foto: Printscreen/Red TV

- Imaš i moralnu obavezu i svaku drugu i sigirno je da imaš osećaj. Malo je pogrešno shvaćen. Da, on nije proveo dovoljno vremena sa tim detetom. Otkad sam ja sa Ivanom on je njega video jednom ili dva puta. On je išao kod njih kući. Bila je zima. Ja sam bila u Nišu, ali nisam bila tamo kod njih. Da želim bilo kome na ovom svetu da otmem dete to bi bilo suludo. Ako napolju nisu uspeli da reše neke stvari, neće biti bolje ni u rijalitiju. Mislim da će pasti teške reči unutra. Ivan vrlo lako odustaje od nekih stvari inače u životu. Kad je naopravio nekoliko koraka i nailazio na otpor, on se povlačio... Smatram da je Miljana loša majka. Ona je u rijalitiju mesecima, dok je dete kod kuće. Ja vidim da je mali isti Ivan, ništa nije na mamu. Ivanu je drago jer dete liči na njega toliko - kaže Jelena i dodaje:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ivan krije osećanja. Ja sam možda samo nekoliko puta dobila povratnu od njega kako se oseća povodom nekih bitnih stvari. Jako je emotivan... Očigledno da su neke njegove životne situacije dovele do toga da on počne da pije. Malo i stres na poslu, radio je u jednoj firmi na ozbiljnoj poziciji. Desio se i razvod i smrt njegove majke. Kao mali je izgubio i tatu... Milion puta sam pokušala da razgovaram s njim, da se suočimo sa tim. On nije imao problem da se suoči s tim i da kaže da pije previše i da smatra sebe alkoholičarem. Imao je problem da preseče, da potraži pomoć ili da sami rešimo problem. Nisam ja uticala na to da on to preseče, nego je bio neki prekršaj u saobraćaju. Sami smo to nekako uspeli da rešimo na kraju - rekla je Jelena u emisiji "Pitam za druga" na Red TV.

Kurir.rs

