"MORALNIM ELITAMA JE JEZIVO ŠTO SAM JA TO RADILA DA PREHRANIM PORODICU" Nataša DNK otkrila detalje o emisiji koja ju je proslavila

Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević je gostovala u jednoj emisiji tokom koje je komentarisala rijaliti programe.

Ona se prisetila i dana kada je radila emisiju ''DNK'' po kojoj je ostala poznata.

- Ma ti rijaliti su svuda već isti. Samo treba malo promeniti. Alavost je problem današnjice... Kada sam uradila prvu epizodu, bila je to velika zamka za glumca, da bude voditelj. Svaku njenu sugestiju sam prihvatila, bila sam oduševljena - otkrila je voditeljka Nataša Aksentijević u "Balkan info", pa se dotakla popularnosti emisije:

Ona je ispričala kako je izgledalo snimanje emisije sa popularnim parom Markom i Divnom DNK.

- Ja sam mislila da je meni moja ekipa to snimanje režirala i da su hteli da me prevare. Međutim, nisu. Prethodno veče se nalazim sa tri uspešne žene srednjih godina. I one plaču, jer ne mogu da nađu dečka i da se udaju. A onda odem kod Divne DNK koja mi kaže da ima i muža, ali i ljubavnika. U tom trenutku se meni sruši svet, ništa mi nije bilo jasno. Na snimanju sa njima dvoma je bilo zabavno i poučno. Iz toga se može naučiti da svi živimo iste živote, bez obzira koliko smo obrazovani, novca imamo... Sve je suštinski ostalo isto: ljubav, očajanje, prijateljstvo... Samo je pakovanje drugačije. Kada to shvatiš, bude ti lakše u životu. Ti se malo smeješ - ističe Nataša na duhovit način.

Nataša ističe da joj najviše u današnje vreme smeta lice intelektualne elite.

- Najviše mi smeta lice intelektualne elite, tačnije ti neki kvazi urbani što prevrću očima na sve. Gnušaju se svega. Oni imaju neki nivo. Njima je jezivo što sam ja radila takvu emisiju, da bih hranila svoju porodicu i ljudima pružila drugi ugao gledanja - poručila je voditeljka.

