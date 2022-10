ZABILA MU ŠTIKLU U GLAVU, A SAD SE UGASILA LJUBAV! Zola brutalno iskren o odnosu sa Miljanom, otkrio šta se dešavalo NAPOLJU

Lazar Čolić Zola progovorio je o svom odnosu sa Miljanom Kulić, te je tom pirlikom istakao da ima osećaj da ga je zadrugarka prebolela i nastavila dalje sa Bebicom.

- Zola nekoliko puta si rekao da si razmišljao da se Miljana ohladila od tebe - pitao je Milan.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Rekao sam iskreno, onako kako jeste. Deluje mi kao da se ohladila, nema nekih dobacivanja, nema potrebe da lažem. Nemam osećaj da je išta htela da uradi ovde. Što se tiče stvari koje su bile napolju, to što je bilo bilo je. Ne zna što ona nije bila iskrena o tome, kada se već pričalo na tu temu. Čuli smo se normalno, bilo šta je bilo. U jednom trenutku dobijam poziv od Bebice i da ću imati probleme. Nisam ja nju proganjao niti maltretirao. Žalila mi se za njen odnos. Rekla mi je da me je najviše volela od svih momaka i da me voli. Ja ne mogu da kažem da je volim. Imala je prijatan pristup prema meni, kad smo se čuli. Po prvi put imam osećaj da je prestala da me voli - rekao je Zola.

foto: Zorana Jevtić, Instagram, screenshot

Podsetimo, Miljana i Zola započeli su romansu tokom ušešća u Zadruzi, a slobodno ih možemo nazvati najkontroverznijim parom Bele kuće. Inače, Miljana je Zolu tokom poslednje svađe udarila cipelom po glavi, i tom prilikom ga je povredila, a nakon toga je usledila njena diskvalifikacija.

