"ČOVEK JE MONSTRUM, NIJE ZA ŽIVOT" Marija Kulić brutalno o Marinkoviću, Zoli i Miljaninom DUGU, evo zbog čega je PONOSNA na ćerku!

Miljana Kulić stigla je u rijaliti u isto vreme kada i Lazar Čolić Zola, koji je odmah u startu ušao u klinč sa najpoznatijom Nišlijkom.

Međutim, svi i dalje bruje o njenom susretu sa Ivanom Marinkovićem, s kojim ima sina.

foto: Printscreen

Sada se oglasila i Marija Kulić koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala sve turbulentne situacije u Beloj kući.

- Odlična je bila na ulasku, super se pokazala i predstavila. Meni je samo bitno da ne pridaje na važnosti nikakvim provokacijama, da bude stabilna kao i kada je ušla, da bude staložena, da ne dozvoli da je poremeti ničije mišljenje ili neki napada, pošto je do sada uvek burno odreagovala. Prezadovoljna sam ulaskom, videla sam da je kulirala mnoge stvari i napada, tako i treba da ostane - ističe Marija, pa nastavlja:

- Miljana je imala svakodnevne kontrole, njeno zdravstveno stanje je stabilno. Pod terapijom je, kako što bi bila i kod kuće. Imaće kontrole, produkcija je organizovala da uradi sve analize, biohemiju, hemostazu, krvnu sliku, ultrazvuk... Sve to će gledati doktor koji je pratio njeno stanje do sada, tako da je organizovano i što se tiče njene fizikalne terapije sa nogom, jer je posle operacije imala prelom skočnog zgloba.

Marija je u više navrata ubeđivala svoju ćerku da ove godine ne ulazi u "Zadrugu", ali kako kaže, u tome nije uspela.

- Rekla sam joj da preskoči ovu sezonu, da bude mirna kod kuće zbog stresova, ni zbog čega drugog, već samo zbog tih stresova. Ona nema slezinu, kod kuće bi mogla lakše da jača imunitet, ali pije vitaminsku terapiju. Savetovala sam je da ne ulazi u "Zadrugu" ove sezone, ali ona je počela da napinje još dok je ležala u bolnici. Plakala je i vikala: "Kad ću da idem, pa ovo će da počne bez mene, pa ja neću tako", bila je van pameti, ali ona jednostavno voli rijaliti. Čim se stabilizovala, rešila je da uđe - priča Miljanina majka.

foto: Printscreen/Instagram

Kulićka se osvrnula i na ulazak svog bivšeg "zeta", Lazara Čolića Zole, te istakla da dobro upoznata sa pričom oko Filipa Cara i novcem, koji njena ćerka (ne) duguje bivšem zadrugaru.

- Znam celu priču oko tih Carevih para, Miljana je sve lepo rekla - neka mu vrati Zola! Ja sam vraćala njegove dugove kad se on kockao, nije naravno vratio te pare koje je uzimao, e sad neka taj dug vrati on. Sećam se kad je Miljana bila u Doboju kod Zole, da je ponela tih 700 evra da vrate Caru, međutim, Zoli su tad trebale pare jer nije imao i rekao joj: "Nemoj sad da mu vraćaš, čuvaj te pare da imamo da trošimo ovde, pa ćeš drugi put", pa su te pare koje je ponela potrošili i apsolutno ne planira da mu vraća taj novac, sad nek Caru dugove vraća Zola! Uvek je on tako radio, navede je na nešto, a posle je zbog toga omalovažava i ponižava. Mislim da će Miljana tu ostati hladne glave, vidim da je sada po prvi put apsolutno ravnodušna i da ništa ne može da je pogodi kada je on u pitanju, nijedna reč, a kamoli ponašanje i neki postupci. Oguglala je i navikla na sve - kaže Marija.

foto: Printscreen/Pink

Ona se osvrnula i na Ivana Marinkovića.

- Ista priča kao za Zolu, tako i za Marinkovića! Bilo, prošlo i ne ponovilo se... On je čovek monstrum, bez emocija, ako ti prema jednom malom ljudskom biću nemaš nikakvu emociju... Taj čovek nije za život, tog čoveka mislim da niko ne može da ceni i poštuje, kome on može bilo šta da priča u životu, kad rođeno dete nije pogledao?! - govori Marija, pa nastavlja:

- Mi smo tu sa njim, bakica ga voli najviše na svetu, mama, Tinče, Ana, deda, Nenad, ma cela porodica, a tata će doći kad završi posao, govorimo mu da če mu kupiti igračke i tako. I ja sam rasla bez oca, porasla sam, šta mi fali? Ima raznoraznih slučajeva kod dece, objasnićemo sve detetu kada dođe vreme i to je to, nema šta drugo. Mi smo čvrsta i stabilna porodica, bolje i da nema onakovog oca, bolje i da nije sa njim, sačuvaj Bože kakav je - ističe Kulićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne vidim da se Ivan promenio, način razmišljanja mu je isti. Jedino što više ne pije, ali razmišlja isto... Pogledajte mu samo facu kada ljudi pričaju o njemu i kako se on ponaša kada komentariše tuđe teme koje nisu od životnog značaja, tad je vrlo predan, a kad se radi o njemu i situaciji koja je maltene najbitnija, uspostavljanje odnosa sa detetom, on se ućuti i gleda, da izvinite, u m*da! Napada Miljanu, breca se, ogročen je... Apsolutno ne vidim potrebu da se promeni, mislim da je težak folirant, želi da sakupi sažaljenje naroda. Naravno, postoji mogućnost da kaže da mu je žao za sve i da se situacija promeni, međutim, ja njemu ne verujem ništa, dosta se isfolirao, tako da kod mene ne može da prođe - zaključuje Marija Kulić.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA