NJENO PISMO NIJE SMEO DA PROČITA PRED SVIMA! Zvezdan Slavnić dobio poruku od žene, evo šta mu je sve poručila!

Zvezdan Slavnić proslavlja rođendan u "Zadruzi", gde je njegova porodica i podrška organizovala slavljeničku gozbu za sve zadrugare.

Slavljeniku su stigli pokloni, ali i čestitke koje nije želeo da pročita pred zadrugarima. Sve zanima kakvu mu je čestitku napisala verenica Ana, kao i to šta mu je poručila:

foto: Printscreen Youtube

- Dragi Care,Prvo da ti se zahvalim na čestitanju mog rođendana, kapa dole (pozdravi Matoru)! Hvala ti na svim pozdravima, puno znači, beskrajno. Ono što te najviše zanima kako si rekao i poručio u emisiji "Radio Amnezija", a to je:

- Samo tako nastavi, znaš zašto si došao tu i koji je tvoj cilj, pa više puta dnevno podsećaj sebe na to, a verujem, to i sam radiš, bez da ti ja kažem. Plemenitost, emotivnost, dobrota, razumevanje je samo deo od mnoštva tvojih osobina, ali napominjem da ni jednog trenutka ne zaboraviš karakter! Imaš jako veliku podršku napolju jer ljudi prepoznaju iskrenost i iskrenu emociju! Imaš fanove koji te vole i nekako smo organizovali da ti mali deo čestitki stigne. "Zveki majstor, Zveki gospodin". Budi ponosan na sebe, a svi mi znaš da jesmo. Kad te vidim tako nasmejanog i stalno raspoloženog zaista me čini jako srećnom. Kako sam pretplaćena na sve strimove, sa tobom sam 24/7, čak i kad sto puta nameštaš jastuk, pa jorgan (ono tvoje... Jadan Miki).

foto: Printscreen/Zadruga

- Drago mi je da treniraš i tu, biće mrtva trka ko je bolji kad izađeš. Pun gas i da te vidimo u top 3! Znaš da smo ti vetar u leđa! U ovom trenutku ja sam nebitna da ti o sebi pišem, bitan si ti i tako će biti do kraja. Samo napred, Zveki!

- Svi smo OK, Slavka, Moka, deca, i Toni i Bubica. Šaljem tvojim pravim prijateljima Mikiju, Mikici, Matoroj i Miljanu po parfem (sitnica, u znak pažnje), jer ti samo dobro žele i verujem da će to prijateljstvo biti još jače nakon svega! Beskrajno ih pozdravljam i još jednom zahvaljujem ovom prilikom. Pozdravi sve devojke i ostale zadrugare od srca.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nadam se da si zadovoljan klopom za rođendan i pesmom! Srećan rođendan, debeli, neka ceo svet bude tvoj! Voli te tvoja Ana! P.S. Imam šest kilograma manje, valjda jer Vinetu i Petar Pan divljaju - napisala je Zvezdanova supruga.

Kurir.rs

Bonus video:

00:04 POSLEDNJE ZBOGOM MINJI SUBOTI: Čuveni Zoran Moka Slavnić došao da oda počast slavnom voditelju