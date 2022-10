"LJUT SAM NA ZOLU! POREMETIO GA SKRNDELJ" Čolić prolio suze zbog Miljane, a Filip Car BESAN! Progovorio i o Mariji Kulić i DUGU

Lazara Čolića Zolu stiglo je kajanje zbog svih problema koje je imao sa Miljanom Kulić, zbog čega je rano jutros plakao, a tim povodom oglasio se njegov prijatelj, bivši učesnik "Zadruge" Filip Car.

On je u razgovoru priznao da je Zola uoči ulaska u aktuelnu, šestu sezonu "Zadruge" imao potpuno drugačije planove.

- Ljut sam na Zolu što uopšte sebi dozvoljva kontakt sa Miljanom, nismo se tako dogovorili kad smo pričali o njegovom učešću.. Ali razumem Zolu, i ja se u tom prostoru znam emotivno zaneti, pa se smejem samom sebi kad izađem jer napolju ne možemo da se zaljubimo ni u jednu od toliko, a unutra nas poremete neki skrndelji - kaže Filip.

- Ne znam šta ova Marija hoće, pogotovo što mene spominje?! Uvek sam bio fin prema njoj, Miljana je loš čovek, ali nije normalna, pa joj se to toliko ne uzima za zlo, ali ova stara ne znam šta hoće... Spominje me stalno, njih očito kad hlebom, oni kamenom. Toj budali sam dao 700 evra i 1.300, platio njen račun, nisam joj tražio novac da mi vrati. Sama se javljala da mi vrati jer sam kao bio uz nju tada, a i kada je bila u bolnici sam zvao - u više navrata raspitivao se, brinulo me, nije bila naivna situacija. Onda me kao zove da mi vrati novce ona i onaj njen patuljak pa me izrade… Mariji bih poručio da sam bio više nego korektan i pošten prema njoj, njenoj kćerki i porodici. Kulići neka ne s*ru puno, ta porodica Adams... Da ih ne bih ulovio u sprdačinu, misliće da su u luna parku - objasnio je Car.

- Napolju je svakodnevno zvala Zolu čim ovaj njen štrumpf nije u blizini, plakala bi, puštala pesme, pričala, davila i mene i njega - dodao je on.

