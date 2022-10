ĆERTIĆ SLAO PORUKE DALILI DRAGOJEVIĆ! Bivša zadugarka ga raskrinkala, evo šta joj je tada PISAO!

Dalila Dragojević otkrila je u emisiji da joj je Uroš Ćertić pisao poruke.

Voditeljka je upitala Dalilu da li Uroša zna od ranije.

- Poznajem ga. Podržao me je što sam izašla iz rijalitija. Posle pete sezone me je najstrašnije osudio... Pa me posle nahvalio, da sam ja britka sablja za sve - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Mislim da se dobro pripremio za ovu sezonu. Meni je on zanimljiv, provocira tamo, pecka sve - nadovezala se Marijana u emisiji "Pitam za druga".

- Mnogi su predviđali da vaše prijateljstvo neće trajati, a vi se ne razdvajate - rekla je voditeljka.

- Rekli su da neće uspeti prijateljstvo. Marijana mi nije okrenula leđa, sačekala me je u finalnoj noći, slažemo se top. Pričali su da nema ona nikog, ja nikog, a svi se druže iz rijalitija. Ali Dalila je uvek meta - rekla je Dalila.

- Da li ste u kontaktu sa nekim iz Zadruge 5? - upitala je voditeljka.

foto: Printscreen

- Mateja i Luks. Dobra sam sa Luksom, Mateja je tu - rekla je Dalila.

- Družila si se sa Anđelom, kako komentarišeš vaše druženje i zašto je prestalo? - upitala je voditeljka.

- Za nju sam činila sve. Bila je tu za mene i ona. Za stolom je rekla da se ne možemo družiti više. Teško mi je to palo, nisam se ogrešila o nju. Upala je u drugo društvo, ne zameram joj ništa. Nemamo više komunikaciju. A Marijani verujem,pokazala se kao prijatelj - završila je Dalila.

Kurir.rs

Bonus video:

00:05 Dalila i Marijana u provodu