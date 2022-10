DALILA SE BAŠ NAKAČILA NA CARA! RASKRINKALA GA SKROZ! Slao joj poruke, pevao da mu se javi, a onda MOLIO da uradi OVO (FOTO)

Bivši ljubavnici Dalila Dragojević i Filip Car od rane zore ratuju na društvenim mrežama, a drugoplasirana u Zadruzi 5 prva je objavila na Instagram storiju da je njen bivši uznemirava zvrckajući je na telefon.

Ona je otkrila da je, kako ona kaže, uznemiravanje, počelo petog oktobra, a onda podelila sve prepiske. U porukama koje je objavila vidi se da je Car moli da mu se javi na telefon, da je čuo brojne stvari o njoj, da ga ljudi zovu, kao i da je moli da prestane da ga uvlači u ''svoje manipulacije''.

1 / 5 Foto: Printscreen

Dalila ga nije štedela, te je uz svaku objavu napisala da je manipulator, da je psihički uznemirava, da je blokiran na više brojeva, te da mu je potrebna stručna pomoć.

foto: Printscreen

- Nisam ovo zaista želela da radim, ali ne mogu svako jutro da dobijam stotinu poziva! Mislila sam da će stati i da će imati meru s obzirom da je zvao jer je kao zabrinut ''šta se dešava u mojoj vezi, u kojoj sam bila u to vreme'', jer eto igrom slučaja on je saznao kako je meni loše i kako se meni dešavaju ružne stvari, pa da on mene ''posavetuje'' kao ''prijatelj''... Prosvetli ili šta već... Takođe, imam ceo razgovor (ponavaljam - jer nisam budala) i znam sa kim imam posla! Bože, baci ciglu i budi precizan! Neka sačuva ovo ko želi da sačuva, sada idem da spavam, a kada ustanem sve ovo brišem jer mi ne pada na pamet da mi ovakav bolid bude na storiju duže od 24 sata. Ne ćutim više nikome! Niti želim da prikrivam smećarske poteze! A sada neka izvoli i neka kači sve što ima, istine se nikada nisam plašila, kao ni debila do 130-140-150 kilograma!

foto: Printscreen

Ni Filip nije čutao na sve ove njene optužbe, pa joj svojim pratiocima poručio da on ne uznemirava Dragojevićevu, već da je upravo suprotno, a bivšoj ljubavnici je poručio da ga dodatno ne provocira jer će tek onda imati šta da kaže i obelodani o njoj.

