NISAM SE RAZVELA OD DUŠKA, ŽIVIMO ZAJEDNO! Jelena Karleuša ŠOKIRALA priznanjem pa otkrila u kakvom je odnosu s bivšim fudbalerom!

Pevačica Jelena Karleuša je otkrila da ne planira da se udaje i da je još u braku sa Duškom Tošićem, ali nije želela previše da priča o njemu.

Da li ste se Duško i ti konačno razveli?

- Na reviji sam nosila veo i bidermajer, ali ne planiram da se udajem. Da bih ponovo stupila u brak, morala bih prvo da se razvedem! Nisam se razvela od Duška! I dalje živimo pod istim krovom. Mada, ne bih mnogo da pričam o njemu, da me ne bi zvao njegov advokat.

Ćerke su te bodrile su iz prvog reda. Zanima li njih pevanje, manekenstvo...

- Prvi put sam manekenka sa 44 godine! Uopšte nije lako, mokra sam od znoja. Atina bi volela da bude manekenka. Viša je od mene, iako ima samo 14 godina, dok je Nika moje visine. Bile su u publici s mojom tetkom, sve vreme sam gledala u njih da vidim da li su zadovoljne mamom.

Kako podnose to što su zbog tebe i Duška postale poznate? - Teško! Atina mi je rekla da sam kriva što Niku i nju prepoznaju na ulici! Smeta im popularnost, ne žele je. Atina je čak ugasila Instagram profil, na kom je imala na desetine hiljada pratilaca, zbog neželjene popularnosti i internet nasilja. Godinama sam žrtva internet nasilja, ali to je deo mog posla. Moja deca nisu dužna to da trpe! Doduše, Nika ume i da odbrusi ljudima! Prekjuče se vratila s ekskurzije, tri dana je obilazila Vojvodinu i ljudi su prilazili da se slikaju s njom. Prišle su joj dve devojčice od 13 godina, ali je odbila da se fotografiše s njima. Rekla mi je: "Mama, nisam htela da se slikam jer su imale cigarete u rukama."

Da li bi im savetovala da se ne bave javnim poslom?

- Decu ne savetujem čime će da se bave u životu! Nek same biraju, a ja ću im biti vetar u leđa, kao što je meni bila moja mama. Kao klinka sam htela da budem manekenka, glumica, igračica... Ne lomite deci krila!

Da li je tačno da planiraš da napraviš svoj šou-program?

- Da! Napraviću toliko dobar šou da će biti gledaniji od "Zvezda Granda"! Ne znam gde će biti emitovan, ali razvaliće s rejtingom. Niko u Srbiji ne zna šta je marketing kao ja. Moje kolege bi mogle da dođu na edukaciju kod mene.

