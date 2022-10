STIGLI POKLONI ZA MAJU I BILALA! Palo pomirenje posle žestoke svađe, obnovili VEZU, a evo ko ŠALJE DAROVE (VIDEO)

Pokloni za Maju Marinković i Bilala Brajlovića stigli su u Belu kuću.

Njih dvoje dobili su balone sa njihovim slikama, mafine, a za Maju su stigla i energetska pića, kojima se jako obradovala.

foto: Printscreen/Zadruga

Njih dvoje su pročitali čestitiku, koja je bila od Dženkeca i Ajle, Bilalovih najboljih prijatelja. Iako su žestoko zaratili, ovo ih je jako obradovalo i malo su spustili loptu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ljudi imaju pravo da iznose svoje mišljenje. Ljudi u kući nisu za našu vezu, mi im dajemo povoda da imaju argumente. Niko ne može da utiče na moje mišljenje. Isto kako sam šutnula Marka, tako sam sad ušla u vezu. Sinoć je izjavio da sam gledala u njega, danas navođenje za crnim stolom, to govori malo više. Mene da je to zanimalo, ja bih nastavila. Što se tiče Bilala, proradila je strast i simpatije. Kod nas to traje, prošle su dve žurke, pa završetak veze sa Markom. Mi se muvamo tri nedelje, a bilo je i pre. Nisam radila Marku iza leđa, to nije bila ni veza - pričala je Maja.

- Kod nje mi je malo teže da kažem kraj, jer mi se baš sviđa. Voleo bih da kažem da je ona svetlost na kraju tunela, ali ona mene ni malo ne poštuje - govorio je Brajlović.

