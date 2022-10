"ZOLA DUGUJE MILJANI ČAK 186.000€"! Bebica će se boriti za Kulićku, pred ulazak u Zadrugu otkrio ŠOK DETALJE! BIĆE OTIMAČINA

Dečko Miljane Kulić, Nenad Macanović Bebica, uskoro će se pridružiti svojoj devojci u "Zadruzi 5", i otkrio da je Kulićkin bivši dečko Lazar Čolić Zola dužan Miljani 186.000 evra koje mu je dala kako bi otplatio kockarske dugove! Nenad kaže za Informer da je Lazar Čolić Zola finansijski iskorišćavao Kulićevu.

Bebica je izračunao koliko je Miljana do sada potrošila na bivšeg dečka.

- Miljana mi je ispričala da joj Zola duguje 186.000 evra! Novac koji je zarađivala u rijalitijima davala je njemu da vrati kockarske dugove, otplaćivala mu kredite i izdržavala ga - kaže Bebica i dodaje da će te informacije izneti i u rijalitiju.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Zadruga

Sve radi iz koristi

- Dok je Miljana bila u bolnici, Zola ju je zvao u 4.45 ujutru. Razgovor je snimao i postavio na društvene mreže kako bi svi videli da se on brine za Miljanu. Pa ako hoćeš nekog da pitaš kako je, nećeš ga zvati u cik zore dok spava! Takođe, nećeš snimati razgovor i okolo se hvaliti kako se raspituješ za njegovo zdravlje. To je još jedan dokaz da sve radi iz koristi - priča Bebica i dodaje da je u besu pozvao Zolu: - Okrenuo sam ga i rekao mu: "Jesi li normalan da osobu koja leži u bolnici zoveš tako rano?". Rekao mi je da je ona njega pozvala, a ne on nju, što nije bila istina. Onda sam mu poručio: "Lepo ću ti reći da je više ne zoveš i ne maltretiraš, jer ću ti sledeći put na drugačiji način pokazati da to više ne radiš". Bio bih u stanju da se pobijem zbog Miljane! Zbog ljubavi spreman sam na sve. Kratak mi je fitilj kada je neko bezobrazan.

foto: Printscreen/Zadruga

I sama Miljana je ispričala u rijalitiju da ju je Zola iskorišćavao:

- Nije me voleo, već me je koristio za novac! Vraćala sam njegove kockarske dugove, zbog njega sam za noć u kazinu trošila i po 10.000 evra. Za dve i po godine mi je potrošio najmanje 40.000 evra. Otplaćivala sam mu kredit, vraćala novac koji je pozajmljivao od drugih ljudi. Jednom sam mu, pre nego što sam ušla u "Zadrugu", ostavila 15.000 evra. Ušao je malo posle mene u rijaliti i ispričao mi da je sav novac spiskao. Bolje da ne sabiram koliko mi novca taj čovek duguje!

foto: Printscreen

S druge strane, Zola se ranije pravdao da joj ništa ne duguje: - Možda treba da joj vratim novac za palačinku ili obrok u "Meku" koji mi je platila. Nisam je koristio za pare, bio sam sa njom iz ljubavi. Ali više je ne volim!

