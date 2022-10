BEBICA OSTAVIO MILJANU?! Hitno se oglasio nakon što je završila u Zolinom KREVETU, imao samo OVO da poruči!

Nenad Macanović Bebica duboko je razočaran ponašanjem svoje devojke Miljane Kulić, koja se u "Zadruzi" ponovo zbližila sa nekadašnjim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, u čijem je krevetu sinoć završila.

On se danima nije oglašavao, a sada se oglasio i odmah u startu priznao koliko je razočaran zbog odnosa Miljane i Zole.

- Nikako ne komentarišem, strašno! Sama je kriva, ona sve zna, tako da je sama kriva. Ne znam šta bih vam rekao, razočarao sam se baš! On da se tako igra sa njom. Pa, rekao je i sam u intervjuu kod Darka:"Biću četvrti, petog si me pozvao, dokazaću da mogu da budem prvi". Eto, ona mu je to dozvolila, sebe ponižava i sama od sebe pravi budalu - kaže Bebica i dodaje:

Meni je i Marija sama rekla da ja nisam normalan. Bole me komentari, to što je ponižavaju i pišu joj svašta.

Na pitanje da li je još uvek u vezi sa Miljanom, Bebica kaže:

- Više Miljani ne prelazim ni preko čega. Videćete uskoro, nema šta. Valjda je sve jasno, nema tu šta.

foto: Printscreen

Macanović je otkrio da se čuo i sa Carem, koji ga je javno prozivao.

- Filip Car i ja smo imali neku raspravu, malopre sam se baš i sa njim čuo. Pričao mi je za taj plan što je Zola pravio, ni on ne može da veruje šta radi. Igra se, i Zola je postao jedan ozbiljan igrač, naučio je sve. Igra svoju igru čovek, dok ima budala nije problem.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA