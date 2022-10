TAKI URADIO NEŠTO NEOČEKIVANO! Evo šta je poručio ćerki i NOVOM ZETU, a ipak mu je OVAJ dečko bolji od njega!

Danas su na adresu Bele kuće pristigli pokloni Radomira Takija Marinkovića, koji je svojoj ćerki Maji Marinković i njenom izabraniku, Bilalu Brajloviću, poslao dva plišana medvedića, kao i Majino omiljeno energetsko piće i pivo za svog "novog zeta".

- Sve što Maja voli, tata odmah zna šta i kako da čita između redova, tata vrlo dobro prati sve! Ja podržavam kad je moja ćerka srećna, kad ne plače i da ne pravi gluposti. Svako bi to poželeo osobi koju voli, pa tako i ja svojoj ćerki, e sad, neka sama bira svoju sreću, ja ću biti tu uvek uz nju - kaže Marinković, pa nastavlja:

- Više čovek ne zna šta da kaže uopšte (smeh)... Nije Bilal mali, zna on odlično gde je i šta radi. Zna on gde se nalazi, mali je opasan, jedino što ne volim kad neko psuje i vređe porodicu! Ne ide to tako, ja mu šaljem poklone, a on me tera tamo gde ne treba! Ali i to sam pregurao, oguglao sam na sve - priča Taki.

Marinković je otkrio i da li je Brajlović do sada najbolji izbor njegove ćerke.

Pa dobro, i Marko Marković je divan dečko. To što oni nisu kliknuli, to je njihova stvar, ali ja pričam kao roditelj i svoje mišljenje. Šta Maja radi, to je njena stvar, videćemo šta će tu biti, "Zadruga" traje još osam meseci, voleo bih da sve prođe što mirnije može, ali videćemo u kom smeru će se sve odvijati - zaključuje Taki.

