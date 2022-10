"ZOLA JE NAJVEĆI DEBIL NA SVETU, MRZI MILJANU I IGRA SE S NJOM!" Marija posle Bebicinog ulaska se oglasila, pa oplela po ćerki!

Nakon uslaska Nenada Macanovića Bebice u 'Zadrugu 6' i naprasnog pomirenja sa Miljanom Kulić, oglasila se Marija Kulić.

Ona je prokomentarisala odnos svoje ćerke sa Lazarom Čolićem Zolom i situacije koje su se dešavale tokom proteklog perioda.

Kako gledate na novonastalu situaciju između Miljane, Zole i Bebice?

- Bez obzira šta je Nenad rekao njoj sinpoć, a 99% je istina, rekao je da je neki Zolin fan rekao da se Zola igra sa Miljanom. Svi znamo da se Zola igra sa njom on nije želeo da glavna priča bude između Miljane i Ivana. On želi da bude glavna tema. Miljana ima emocije prema njemu, ali on se sa njom samo igra. Prvo što niko nije mogao da je zadrži da uđe, i pored toga što je bolesna. Počinjem da razmišljam da nije ušla zbog novca i rijalitija, već da je ušla zbog Zola. Ona zna da on neće biti sa njom kada se sve završi. Njega interesuje etno selo, k**ve i sve što ide uz to. Stresovi njoj nisu potrebni, a ona ima strestove, vidim da ona pati. Vidim da se povukla u sebe. Njoj je Zola izgleda sve.

foto: Printscreen

Bebica se pokazao kao osoba koja je brinula o Željku i Miljani, praštao joj je mnogo toga, ali je istakao na početku večeri da do pomirenja , dok ne uoči neke stvari neće doći. Da li ste posavetovali Bebicu da ovog puta promisli pre nego šo se pomiri sa njom?

- Ja sam mu rekla da ne pravi budalu od sebe. Da ovog puta bar odglumi da je ljut i da držui do sebe. Kazala sam mu da kaže neke stvari, da se Zola igra sa njom, jer kad neko ima emocije prema nekom, on je zaslepljen. Miljana jeste njemu zahvalna, ona je zbog toga sa njim. Za Miljanu je idealno rešenje da ostane sa Nenadom. Treba da zaboravi Zolu i da joj na umu bude šta je prteživljavala sa njim. Diskvalifkovao ju je, ona je toga svesna, svega što je radio sa Markom Osmakčićem. Ona je htela da otvori nešto svoje, ali je razmislila da ne radi sada to. Ko misli da Zola voli Miljanu, to je najveći debil na svetui! Ko to kaže, taj mrzi Miljanu. Ne može da bude sa nekim, koga ona voli, a on nju ne. On nju želi da diskvalifikuje, da ostane bez dinara. Ne bih imala ništa protiv te veze, da sam ikada videla da ima emocije prema njoj, ja sam samo sa njegove strane videla igru, a sa njene emocije. Svi znamo da je Miljana labilna.

foto: Printscreen

Miljana se uvek vraćala Zoli, da li smatrate da je takav epilog moguć i u ovoj situaciji?

foto: Zorana Jevtić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Ona je pokazala da kada je u istom prostoru sa Zolom, ne može da se odupre emocijama. Kada si negde, gde te svi gledaju, treba da ćutiš i da prikiriješ emoocije. Miljana je previše iskrena, ima dobru dušu, ne može da odglumi nešto što oseća u dubini svoje duše. Ona se četiri godine spaja sa Zolom. On je nju pozvao, dok je bila u bolnici, kako bi svima dokazao da je to uradio, zato je snimao razgovor sa njom. On se pita da li je njega Miljana zaboravila pored Nenada, jeste! Miljana njega nije pominjala dok je bila sa Nenadom napolju, sve vreme su bili sa Željkom. Ne treba niko ništa da joj kaže, samo da pusti klipove i da vidi šta joj je Zola radio, koliko god da ga voli, treba da uvidi neke stvari. Ne treba da veruje ni meni ni Bebibci, ni narodu, nego sebi, da vidi šta joj je on radio. Ona treba da dovede nekog u kuću, kao što je Nenad, koji će da bude uzor detetu koje ima. Nenad je prasva osoba koja je za Željka. Ona će napuniti trudeset godina dogodine. Miljana je takva, treba da je odvedeš kod doktora. Zola ne zna šta je konjuktivitis, Zola se pitao da li će da umre od toga Željko. Nenad je dečko koji je upućen u sve. Ništa mi nije čudno, Miljana ima emocije prema Zoli, sve je moguće. Preko kakvih je stvari njemu prelazila, uvrede majke i sestara, ne bi me čudilo da mu se opet vrati. Ja samo ne znam zašto ima potrebu da se ponižava. Ona trči za nekim ko je neće, kad se rijaliti završi, nije mu ni na mapi. Ne znam kako ne razmišlja kako se mi osećamo, kada gledamo tako nešto. Ja sam isto bolesna, otac bolestan, a ona dopušta sebi takve stvari. Ona misli samo na sebe, kada bi svako tako mislio, šta bi se desilo sa celim svetom? Eto, to je moje mišljenje o svemu.

Kurir.rs/Pink.rs

