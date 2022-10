"LJUBAVNICE UVEK ZAVRŠE NA LEKOVIMA!" Jovana Jeremić i Ruška Jakić progovorile o PREVARAMA: Mnoge se prevrću s kreveta na krevet!

U "Novom vikend jutru" sa voditeljkom Jovanom Jeremić, povela se tema o negfativnim komentarima i mržnji.

Njena gošća Ruška Jakić, govorila je o navodima da je nedavno prokomentarisala Jeremićevu u lošem kontekstu.

- Ruška, pisali su svašta o meni, ja sam odličila da o današnjoj emisiji pričamo o hejterima - rekla je Jovana.

foto: Printscreen

- Oči u oči, Jovana Jeremić i Ruška Jakić. Jedna rečenica koju ja volim je: Gubitnici se svete, a pobednici povlače. Jedina rečenica koju sam rekla je: "Skidam Jovani kapu!" Napadaju te samo oni, koji žele da budu poznati iz nepoznatih razloga. Onaj ko je nezadovoljan sobo, onaj ko je nedovršen, a vidi Jovanu, problem je u njima, a ne u nama. Ja sam se vrlo zabrinula, jer me u psolednje vreme sve više vole. Kada sam krenula sa svojom emisijom, '94 , svi su mislili da sam luda. Moje rečenenice: Dobro jutro lutko! 'Ja za sebe mislim da sam fantastična!' Oni su me tada stalno komentarisali. Žene su danas postale velike žrtve, ja to ne volim. Mi smo svi zaboravili da čitamo, od momenta kada su se napravile silne sprave. Ja to ne priznajem, nosim Nokiu sa sobom, još uvek. Nama deca ne znaju da čitaju. Ja sam zadovoljna žena, nikome ništa ne zameram. Volim kada mi moja ćerka napiše:' Volim te, jer si moja majka!' Eto, ljudi koji govore o nama, su oni koji nas mrze, a dive nam se. Neke, da ih sada ne vređam se pojavljuju na raznim mestima, emisijama, želeći da se domognu mesta voditeljke. To rade tako što se prevrću s jednog kreveta, na drugi krevet. Ja sam jednom prilikom rekla da nikada neću biti ljubavnica, ljubavnici nisu oni koji se međusobno varaju, nego lažu sebe - rekla je Ruška.

foto: Printscreen

- Imamo mnoge koji propagiraju tako nešto. Nije prirodno daljudi budu drugi, to nije ljudska priroda. Svaka ljubavnica uvek završi na kraju na bensedinima i lekovima a smirenje, ako ne razvede ovog sa kojim je - rekla je Jovana.

- Za mene je moćan muškarac onaj koji je pametan, ume da voli, a kada ume da voli, onda ništa ne treba da radi. Nekada je poljubav bila mnogo erotičnija stvar, nego probuditi s nekim strancem. Seks je postao na eks. Danas se porodica narušila, postale su poznate ljubavnice poznatih biznismena, namewrno kažem kontroverznih biznismena. Ti i ja govorimo o tome, nekada se pitalo čiji je neko, danas se sve to narušilo. Ja sam za povratak ljubavne priče - kazala je Ruška.

foto: Printscreen

- Narušio se brak i porodica, zato što smo prestali da budemo iskreni prema sebi. Kada više ne ide sa nekom osobom, onda treba da se razvede neko. Ja sam bila na jednoj proslavi, videla sam čoveka za kojeg znam da vera ženu. Znam sa kim je vara, a njegova žena je bila na toj proslavi. Ona je sve vreme naručivala pesme: 'Rane moje, teške rane!' Bilo mi je žao te žene, kako naručije te pesme, luzerske. Je l' to problem žena, koje nemaju dovoljno sampopouzdanja? Šta tera jednu ženu na sve to? - upitasla je Jovana.

- Život nema reprizu, zašto bi sebe neko pustio da plače zbog nekog, s kim nije srećan?! Ja sam urođeni romantičar, odrasla na pravim pričama. Sve će se to vratiti, jer ljudi nemaju vremena za ljubavnicu, ženu. Ni novac, ni lepota nije ulaznica za dobar život. Ulažite u sebe, obrazovanje, zanat... Zanat je danas zlata vredan. je l' neko nešto rekao da sam ja tebi neke ružne reči uputila, nismo završile temu- rekla je Ruška.

- Nisi mi nikada ništa loše rekla - kazala je Jovana.

- Kada si radila jedan projekat, na nekoj drugoj televizji, ja sam ti rekla da ćeš jednog dana raditi na Pinku, eto, bila sam u pravu - kazala je Ruška.

