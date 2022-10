GOCA LAZAREVIĆ ZAPEVALA NA MALOJ MATURI I BACILA KLINCE U TRANS! Unuka ostala u šoku kada je osetila popularnost pevačice (VIDEO)

Pevačica Gordana Goca Lazarević gostovala je u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji gde se dotakla svog specijalnog gostovanja na maloj maturi svoje unuke.

- Malo sam se pribojavala šta da pevam. Ona je meni rekla da ne zna, ali da cela škola pita hoću li doći. Ja sam joj rekla da hoću šta god treba. Ona nije znala šta da mi kaže za pesme pošto nju narodna muzika ne interesuje, kao i moju decu. Onda se ona u školi raspitala ko me hoće tačno i ispostavilo se da me svi hoće. Kada sam je krenula da pevam tamo, to je bila vriska delirijum. Moja unuka se zbunila i sklonila jer nije znala da joj je baka toliko popularna. Ja sam za njih samo mama i baka kod kuće - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Goca je pored svojih obaveza u potpunosti posvećena porodici, pa je tako ovog leta usrećila unuku gostovanjem na njenoj maturi.

Mali maturanti dočekali su pevačicu zvižducima, aplauzima i vriscima, a ovaj neverovatni događaj možete videti u videu ispod:

Kurir.rs

