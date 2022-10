KAD GA VIDIM NA TELEVIZIJI, TRČIM DA BIH ČULA ŠTA ĆE DA KAŽE! Goca Lazarević progovorila o Zaharu: OVO VOLIM kod njega i dan danas

Gordana Goca Lazarević gostovala je u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji gde se dotakla njenog bivšeg muža Milutina Popovića Zahara.

- Ja znam šta je sve dobro kod njega. Najbolje je da smo ostali u nekoj saradnji, mada i nije najbolje. Ja sam tog čoveka volela mnogo, "porasla" sam uz njega i završila dva fakulteta. On je čovek sa mnogo X faktora i imao je dobrog učenika. Ja sam upijala od njega sve - istakla je Goca.

foto: Kurir televizija

- Imamo divnu decu, talentovane umetnike i kažem u mojoj porodici su svi umetnici samo sam ja fizički radnik. Dan danas kada ga vidim na televiziji ja trčim da bih čula šta će on da kaže. To je taj deo njega koji je mene privlačio i koji volim kod njega dan danas. Čovek ima stvari koje ne možeš da kažeš da nisu fantastične. On je genije - rekla je Goca.

Naime, Goca i Zahar su skoro deceniju uživali u ljubavi, a nakon toga su se razveli i prekinuli svaki kontakt. S vremenom je sve došlo na svoje, pa su sada u korektnim odnosima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs