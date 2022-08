ŠOK INTERVJU GOCE LAZAREVIĆ! Zaharu sam bila probna traka, sve je na meni isprobavao! A evo zbog čega je LJUTA najviše

Pevačica Goca Lazarević u svojoj emotivnoj ispovesti otkrila je do sada nepoznate detalje o njenom bivšem suprugu Milutinu Popoviću Zaharu!

Priznala je da je bivšem mužu Milutinu Popoviću Zaharu služila kao probna traka, te da je na njoj sve isprobavao. Terao ju je da otpeva svaku pesmu koju napiše da bi je on kasnije prodao drugim izvođačima.

Naime, Goca i Zahar su skoro deceniju uživali u ljubavi, a nakon toga su se razveli i prekinuli svaki kontakt. S vremenom je sve došlo na svoje, pa su sada u korektnim odnosima. Pevačica kaže da nikada nije želela da bude previše poznata, ali da ju je Zahar terao.

- Moj bivši suprug Zahar jeste kompozitor, ali nikad nisam tražila da meni sve pesme pravi. Bila sam mu probna traka, na meni je sve isprobavao kad napiše, ali nikad nisam posegla ni za jednom pesmom. Pesmu "Vidovdan" je napisao za Vesnu Zmijanac, ali ona je nije htela. Nije htela da ugrozi jugoslovensku popularnost, pa sam je ja uzela. Vesna je popularnija bila od mene, a nije htela da peva. Ta pesma je danas moj zaštitni znak - kaže Goca i dodaje da jednu pesmu nikada neće prežaliti, te da se kaje ceo život što tada nije poslušala Zahara.

- Meni nije važno da budem previše popularna, samo sam zahvalna bogu što sam zdrava, što imam divnu decu i što sam proputovala ceo svet. Bilo mi je žao što nisam otpevala "Ivanova korita". Molio me je Zahar da pevam, rekla sam da mi se ne sviđa pesma, nije je htela ni Merima, pa je posle neko nagovorio da prihvati. Sada se kajem što ga nisam poslušala.

Goca je pričala o svojim pesmama, za koje tvrdi da nisu za diskoteku, ali da su za sva vremena. Kaže da nikada nije jurila pare, već da je oduvek pevala ono što želi, a ne ono što mora.

- Nikada nisam bila u trendu i previše popularna pevačica, ali su moje pesme u trendu i pevaju se decenijama. Nisam jurila karijeru i popularnost. Pevam sad, pored ostalog, i na 18. rođendanima. Skoro je bila situacija da se samo sluša tuc-tuc i odjednom ustajem i krećem sa svojim pesmama. To je bio haos, svi su skočili, pogotovo omladina, i svi su pevali uglas sa mnom - kaže Lazarevićka i dodaje da je pokušavala da menja žanrove, da eksperimentiše, ali da joj nije polazilo za rukom, da se uvek vraćala svom stilu:

- Hoću da kažem da su ljubav i dobre pesme uvek u modi. Moje pesme nisu za diskoteke, ali su za sva vremena. Svi misle da ja forsiram i pevam tradicionalnu muziku. Nije tačno da nisam pokušavala da eksperimentišem s drugim žanrovima, ali jednostavno ovo mi najviše leži. Sada pevam neke žanrove od kojih ne mogu da zaradim previše, ali ih pevam od srca i to mi je dovoljno. Pevam fado portugalske i španske pesme i tako dalje. Pričali su mi da tu nema para, ali nema veze. Ja sad ne moram ništa da radim. To što pevam je za moju dušu, a kad mi treba para, ja sam stara Goca i pevam onako kako pevam.

Moju decu niko nije maltretirao jer imaju poznate roditelje, ali oni su nam uvek zamerali što smo mnogo radili. Imali su problema jer smo im nedostajali. Pričali su: "Mama se doterala i otišla da peva." Pričali su da mi je lepše tamo nego sa njima. To me ceo život bolelo. Nikad nisu ni voleli moje pesme, možda samo nekoliko balada. Mislim da veruju da nisu napravili u životu ono što smo mi, ali ako mene pitate, više su od mene. Završili su fakultete, ja nisam, rade non-stop i deca su za primer.

Kad vozim, jedna, kad ne vozim, idu dve rakijice

Iako se priča da pevači mnogo piju, šta već sve ne, ja nisam takva. Popijem rakijicu, dve i to ako ne vozim. Ako vozim, jednu čašicu! Pevači umeju da se opijaju pred tezge, ali ne pitajte me za imena, ne smem da kažem. Nisam boemski tip, ne mogu da sedim satima i pijem, za mene je to gubljenje vremena. Pevam najviše koncerte i tu bakšiša nema. Ja kratko pevam jer nemam previše svojih pesama.