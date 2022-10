MIKICA BOJANIĆ IZNEO TAJNE BELE KUĆE! Pevačev sin opleo o Maji, Bilalu, Kulićki, Zoli, a Ivana Marinkovića odmah je PROVALIO!

Mikica Bojanić otvorio je dušu o aktuelnim temama u Beloj kući.

On je otkrio sa kim se najbolje slaže od rijaliti učesnika, a i za koga smatra da je provokator.

- Svega ima, dešavanja raznoraznih. Ivan Marinković, pitanje je bilo na osnovu klipa na kom je Uroš komentarisao, a ne Ivan, on je hteo samo da kaže. To većini smeta, ali ih je samo par prokomentarisalo, Ivan, Zorica, Sanja. Mi se stvarno družimo. Mikija znam dva dana, Zvezdana sam ovde upoznao. Meni kad neko en ofgovara kao čovek ja se povučem. Mi smo se našli, kliknuli smo, družimo se. Ivan je u startu odličan rijaliti igrač, provokator i sam isto to kaže za sebe, ali bez obzira na to uvek je dolazio kod nas i po cigaretu i po hleb. Par puta je pokušao da me pecne nekim forama, ali se ja nisam upalio - rekao je Mikica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Između Miljane, Zole i Bebice je sad sve kako treba da bude. Ono što znam od pre o Miljani i Bebici, da je valjalo to bi i trajalo. bili su zaljubljeni i tu postoje neke trenutne emocije, ali ne mislim da može bilo šta tu da bude. Bebica je toliko voli, uradio bi sve i prešao preko svega. Ona i Bebica su deset meseci zajedno, dugo nije sa Zolom - rekao je Mikica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ni od Maje i Bilala nema ništa. On ima poštovanje prema meni, ja ga simpatišem jer je dobar. Od prvog dana se družimo i kad su počeli to njihovo rekao sam mu sve rečenicom: Što smo se družili, družili smo se. On se zaljubio u nju, a ona u njega ma kakvi, isto kao i za Marka. Još nekih pet, šest, sedam, deset dana i to je to. Ona se nada da će neki učesnici da uđu, Zolu je ispitiala isto. Jeste Bilal interesantan i svidela joj se njegova ludačka energija za ubijanje vremena, ali ona čeka Cara - rekao je Mikica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pokušao sam Smiljiću da skrenem pažnju da sve to može da se desi, ništa loše protiv Brendona, ali kad sam čuo da mu je i Brendon to rekao onda sam shvatio da je svesno želeo priču. Govorio je da nema predrasude da se druži sa gejevima i sam je sebi skočio u stomak. Sam je doprineo tome, masiranje, češkanje, pa čuj poluge. Sam je prihvatio. Znam ja kakav je Brendon, on je kao piton, steže te dok te ne proguta. On je hteo priču, što se nije povukao kad je video kako se Brendon ponaša, i suknje i sve - rekao je Mikica.

Kurir.rs

Bonus video:

01:17 BANE BOJANIĆ KOMENTARISAO SVAĐU SVOG BRATA SA ZORICOM MARKOVIĆ U RIJALITIJU: Sa njom nikad ne znaš na čemu si!