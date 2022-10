SAD SE SETIO DA SE BORI! IVAN KULIĆIMA NAJAVIO HAOS! Marinković otkrio plan, pa izvređao Bebicu: On je batler i ameba!

Ivan Marinković otkrio je da želi da izgradi odnos sa sinom , ali da to neće pokušavati da ostvari u rijaliti programu. Marinković se potom osvrnuo na Nenada Macanovića Bebicu, Miljaninog aktuelnog partnera, i izvređao ga

Ivan je komentarisao odnos sa Miljanom, pa se osvrnuo na ulogu Bebice u celoj priči:

- Moje mišljenje o tome se nije promenilo. Meni Bebica nije jasan, on je batler, ameba. Nije ni čudo što ga Marija i Siniša vole. On je bez stava i karaktera. Ja sumnjam da je Miljani to opsesija sve, da tu nema kljubavi. Njoj je Bebica nametnut. Zola se zaigrao opasno - rekao je Ivan.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Zadruga

- Ljudima je čudno da ti Bebicu nisi pitao za Željka? - upitao je Darko.

- Pa neću njega pitati, pitao bih Mariju. Ja želim da gradim odnos sa njim, ali trebaće vremena do toga. Pokušaću da dovedem sve to do lepog momenta, ali to će moći tek napolju. Nemam ja problem ni sa Marijom, ni sa Miljanom, ni sa Sinišom - rekao je Ivan.

- Zbog čega si plakao tokom proslave Svete Petke? - upitao je Darko.

- Zbog svega, pokojne majke, dece, moje Ivane. Nedostaje mi mnogo Jelena - rekao je Ivan.

kurir.rs

